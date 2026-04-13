Córdoba encara la segunda mitad del año hidrológico con los embalses casi al 90% de su capacidad

La provincia de Córdoba encara la segunda mitad del año hidrológico -que se extiende de octubre a septiembre- con unas reservas hídricas muy por encima de lo habitual. Los embalses cordobeses se sitúan al 89,71% de su capacidad, con 2.967,8 hectómetros cúbicos almacenados, una cifra que contrasta de forma notable con la registrada hace justo un año, cuando apenas alcanzaban el 59,44% (1.990 hm3).

La mejoría también es evidente en el conjunto de la cuenca del Guadalquivir, donde los recursos hídricos han pasado del 60,27% (4.842,5 hm3) en abril de 2025 al 86,91% actual, con 6.984,8 hm3, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Un importante aumento de las lluvias

Este escenario responde, en gran medida, a un año hidrológico marcado por precipitaciones muy superiores a la media. Según el informe pluviométrico, desde el inicio del ciclo el pasado 1 de octubre hasta el 31 de marzo se han acumulado 687 litros por metro cuadrado en los embalses de la demarcación, un 65% más que el promedio de los últimos 25 años, situado en 417 l/m2. En la provincia de Córdoba, el registro es aún mayor, con 716 litros por metro cuadrado frente a una media histórica de 458.

Así se encuentra el embalse de La Breña. / Víctor Castro

El grueso de estas lluvias se concentró en los primeros meses del año. Solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 430 litros por metro cuadrado, más del doble que en el mismo periodo del año anterior (189), impulsados por episodios especialmente intensos en enero y febrero.

Un marzo seco

Marzo, sin embargo, rompió esa tendencia. Fue un mes seco, con una precipitación media de 48 litros por metro cuadrado de media, un 38% por debajo de la media histórica para ese mes (77 litros). A pesar de ello, el acumulado anual sigue muy por encima de los valores habituales gracias a los episodios excepcionales registrados en noviembre, enero y febrero, que han beneficiado a todas las provincias de la cuenca.

En los últimos siete días, las precipitaciones han dejado 39,8 litros por metro cuadrado en los embalses del Guadalquivir, contribuyendo a mantener unas reservas que rozan niveles de plena capacidad. Todo ello, además, en un contexto en el que no se han cumplido las previsiones de lluvias para este fin de semana, lo que no ha impedido consolidar una situación hídrica notablemente más favorable que la de hace un año.