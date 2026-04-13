La caída en la producción de aceite de oliva cordobés se sitúa en el 11% hasta el mes de marzo

Las almazaras cordobesas siguen produciendo aceite de oliva con la campaña ya prácticamente terminada. En el último mes de marzo, con los últimos datos del Ministerio de Agricultura, los molinos produjeron otras 27.000 toneladas de oro líquido, que se suman a las 30.000 del mes anterior.

Está siendo una campaña atípica debido a las lluvias de principios de año, que retrasaron la recogida y en muchos casos acabaron con cosechas enteras de aceituna. Por lo común, la mayor parte del aceite se produce entre los meses de noviembre y enero, y para cuando llega febrero ya ha salido de las almazaras en torno al 90% de lo previsto en el aforo inicial. Así ocurrió el año pasado.

Un 21% de la producción se elaboró en febrero y marzo

En la presente campaña, por el contrario, entre los meses de febrero y marzo se han elaborado más de 50.000 toneladas de aceite de oliva en Córdoba en todas sus variedades, lo que supone el 21% de toda la producción acumulada desde que comenzó el otoño. El ritmo se ha incrementado en estos dos meses una vez que finalizaron las borrascas y los temporeros pudieron volver a entrar en las fincas. Al final, la caída en la producción no será tan elevada como pudo parecer en un principio, pero aun así el golpe va a ser importante.

Hasta la fecha, y con la campaña ya a punto de terminar, en la provincia de Córdoba se han producido casi 240.000 toneladas, cuando las previsiones iniciales apuntaban al entorno de las 270.000 toneladas. Por ahora, la pérdida se sitúa en el 11%, pero esa caída no es atribuible en su totalidad a los temporales. En otoño, cuando se elaboraron los aforos, ya se preveía una pérdida del 8% en la provincia en relación con el ejercicio anterior. Y habrá que esperar a ver cómo se comportan las almazaras en este mes.

Bajada en todo el país

La bajada en la producción se repite también en las cifras globales para todo el país, aunque en Córdoba resulta más acusada. Según el Ministerio de Agricultura, la producción final de campaña 2025/26 de aceite de oliva se situará en aproximadamente 1,29 millones de toneladas, un 9 % menos que la anterior y un 6 % por debajo del aforo de producción avanzado el pasado mes de octubre, según los últimos datos publicados por el Avance de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva, hasta el mes de marzo.

Patio de la almazara Aceites de Oliva del Sur en Bujalance. / José Escamilla

Dado el ciclo productivo del aceite de oliva, con estos datos hasta el mes de marzo "puede considerarse que la campaña se encuentra prácticamente finalizada", tal como afirma el Ministerio en un comunicado.

Las primeras estimaciones sobre la producción de aceite de oliva para la campaña 2025/2026, publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el inicio de la campaña, según los aforos de las comunidades autónomas, apuntaban, con 1,37 millones de toneladas, a unos valores cercanos a los correspondientes a la campaña anterior.

Comercialización

El ritmo de comercialización ha sido muy positivo a lo largo de la campaña y su evolución, en los próximos meses, será clave para la configuración de las existencias finales de campaña que, previsiblemente, y de acuerdo a las estimaciones actuales, quedarán por debajo de las de la campaña previa.