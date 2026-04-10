Los embalses de Córdoba se acercan al 90% de su capacidad mientras aguardan las lluvias del fin de semana

El nivel de los embalses de Córdoba rozan este viernes 10 de abril el 90% de su capacidad a la espera de las lluvias previstas para este fin de semana, y que podrían ser localmente fuertes el sábado. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 89,04% de su capacidad, con un total de 2.940,796 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,73 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 10 de abril, de acuerdo con la información de la CHG: