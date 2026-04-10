DATOS DE LA CHG
Los embalses de Córdoba se acercan al 90% de su capacidad mientras aguardan las lluvias del fin de semana
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este viernes 10 de abril
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba rozan este viernes 10 de abril el 90% de su capacidad a la espera de las lluvias previstas para este fin de semana, y que podrían ser localmente fuertes el sábado. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 89,04% de su capacidad, con un total de 2.940,796 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,73 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 10 de abril, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,41% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,35%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,17%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,39%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,76%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,65%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,96%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,38%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,31%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,21%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,85%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,46% de su capacidad.
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