La consejera Catalina García señala la importancia del sector cinegético en la Feria de la Montería de Cerro Muriano-Obejo

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido este viernes a la sexta Feria de la Montería de Cerro Muriano-Obejo (Córdoba), que se celebra desde este día y hasta el próximo domingo en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Cerro Muriano, donde ha destacado la importancia que tiene en Andalucía en sector cinegético.

En este sentido, ha señalado que la feria constituye "un espacio de encuentro del sector cinegético y de difusión de la actividad vinculada a la caza mayor en la provincia", pues el evento confiere el protagonismo a las monterías, que, junto con las rehalas, según ha recordado, están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

Datos de la temporada 24/25

Al respecto, ha hecho hincapié en que, en Córdoba, durante la temporada 24/25, se han llevado a cabo un total de 508 cacerías, de las que 261 se han celebrado bajo la modalidad de montería, generando cerca de 22.500 puestos y 5.519 rehalas, "lo que permite conocer la dimensión de la actividad en la provincia".

Junto a ello, Catalina García ha resaltado la relevancia de este tipo de encuentros, para abordar cuestiones vinculadas al sector y a la actividad desarrollada en el medio natural, como elemento presente en el medio rural y en la gestión de determinadas especies. Por ello, ha remarcado que la actividad cinegética mantiene presencia en la economía de amplias zonas rurales y en municipios donde, en muchos casos, forma parte de la actividad local.

También ha asegurado que se relaciona con el control poblacional de determinadas especies, especialmente en lo relativo a posibles afecciones sobre ecosistemas, agricultura, ganadería o seguridad vial. Del mismo modo, ha recalcado los datos de actividad en Andalucía, con más de 162.000 cazadores con licencia en vigor, así como una cifra próxima a las 90.000 personas cazadoras federadas, mientras que la pesca en aguas continentales cuenta con más de 56.000 personas con licencia para su práctica.

Además, ha especificado que en la comunidad están registrados un total de 7.558 cotos de caza, de carácter, tanto privado, como deportivo, que abarcan el 83% del territorio andaluz. En este marco, la consejera ha detallado que la provincia de Córdoba ocupa una posición destacada en el conjunto del territorio andaluz, ya que, con un total de 1.444 cotos de caza registrados, es la provincia con mayor número de espacios cinegéticos de la comunidad, lo que representa el 19% del total andaluz. Estos cotos abarcan una superficie de 1.133.840 hectáreas, la segunda mayor extensión de Andalucía, tras la provincia de Jaén, y equivalente al 16% de la superficie cinegética de la región.

Actividad cinegética

La actividad cinegética mantiene presencia en distintos ámbitos del medio rural, incluyendo servicios vinculados a monterías, rehalas, hostelería y comercio cárnico silvestre, como se puede comprobar en esta sexta edición de la Feria de la Montería.

En este punto, Catalina García ha señalado que el sector cinegético ha continuado su actividad tras los episodios meteorológicos recientes, que provocaron el aplazamiento de monterías, ganchos y batidas, celebradas posteriormente.

Además, ha hecho referencia a la participación de los cazadores en el desarrollo de medidas de emergencia cinegética, para el control del jabalí, el conejo silvestre y la cabra montés. En el caso del jabalí, durante la temporada 24/25 se han registrado en Andalucía un total de 72.254 capturas. De ese total, 10.832 ejemplares se han capturado en la provincia de Córdoba, lo que la sitúa como una de las provincias con mayor número de extracciones tras Jaén y Granada.

En el transcurso de la jornada, en la que ha tenido la ocasión de visitar algunos de los estands participantes y degustar productos de la tierra, la consejera ha estado acompañada por el alcalde de Obejo, Pedro López; el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el delegado territorial de la Junta, Rafael Martínez; el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, y el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, entre otras autoridades.