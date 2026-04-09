Pozoblanco reunirá a 300 expositores y más de mil animales en una nueva edición de su Feria Agroganadera

La Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches volverá a convertir Pozoblanco en epicentro del sector del 16 al 19 de abril, con la participación de cerca de 300 expositores, alrededor de 1.000 animales y un recinto de 90.000 metros cuadrados. En su 32 edición ganadera y 22 agroalimentaria, la cita se consolida como una de las más relevantes de Andalucía y trae novedades tecnológicas y gastronómicas en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados.

Durante la presentación de la cita, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado el carácter estratégico del evento, subrayando que "no es una feria cualquiera", sino "un modelo único en España y un referente en el sur de Europa". En este sentido, ha insistido en que se trata de "un mercado de encuentro, una plataforma de intercambio y un centro de negocio, de innovación y de desarrollo industrial, de vender lo que mejor sabemos hacer y de reforzar la marca de nuestro territorio".

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha puesto en valor el peso del sector agroganadero en el norte de la provincia y el trabajo conjunto de instituciones y empresas. "Hoy nos sentimos orgullosos de presentar esta feria y de hacerlo de la mano de un sector que es esencial para nuestro territorio", ha afirmado y, además, ha incidido en el papel de la feria como escaparate de innovación y formación, destacando la celebración de jornadas técnicas centradas en nuevas tecnologías, sostenibilidad y adaptación normativa.

Principales novedades de este año

Entre las principales novedades, Cabello ha anunciado la creación de un pabellón monográfico dedicado al sector lácteo, donde se podrá ver en funcionamiento un robot de ordeño en directo. "Será un atractivo muy interesante para los visitantes, que podrán comprobar in situ cómo funciona esta tecnología", ha explicado. También ha destacado el espacio gastronómico con showcooking y tapas de Covap, el tentadero público en la plaza de toros con motivo del 75 aniversario de la Asociación de Ganaderos de Lidia y el concurso de perros de pastoreo.

Feria Agroganadera de Pozoblanco, en una imagen de archivo. / RAFA SANCHEZ

Por su parte, José María Garrido, responsable de la marca de alimentación animal de Covap, ha subrayado la importancia de la feria como punto de encuentro del sector tras más de 30 años de trayectoria. "Es una pieza clave donde se pone en valor el trabajo de ganaderos y profesionales que sostienen el mundo rural", ha afirmado.

Garrido no se ha olvidado de los retos a los que se enfrenta el sector, como "normativas cada vez más exigentes, incertidumbre en los mercados y el impacto de conflictos internacionales", aunque también ha puesto el acento en las oportunidades ligadas a la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. "Cada vez somos más protagonistas en avances relacionados con eficiencia productiva", ha asegurado.

En este contexto, ha defendido la necesidad de acercar el sector a los jóvenes: "La feria tiene que ser una ventana para que descubran que el mundo rural no es solo tradición, sino también innovación y oportunidades". Asimismo, ha destacado el compromiso de la cooperativa con el relevo generacional y la continuidad de las explotaciones.

Francisco Acosta, delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha incidido en el liderazgo ganadero de la provincia, señalando que Córdoba es referente en producción de leche de vaca, ovino y cerdo ibérico. "Tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos", ha afirmado, al tiempo que ha recordado también los desafíos actuales, como las enfermedades y la importancia de las jornadas técnicas para mejorar la formación del sector.

La feria contará además con un completo programa de actividades que incluye exposiciones de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y equino, así como espacios dedicados a la innovación, la gastronomía y la transferencia de conocimiento.

En el marco de esta edición, la organización ha anunciado también los reconocimientos que se entregarán durante la feria, que recaerán en el ganadero Rafael Blázquez Balsera, el expositor de los quesos Marqués del Valle y la empresa Semex, especializada en genética, que recibirá la distinción especial por su contribución al sector, mientras la Mancomunidad de Los Pedroches será el pueblo invitado.

Programa de actividades

El jueves, 16 de abril, se podrán visitar las exposiciones de vacuno de leche, caballos, ganado ovino de carne, ganado bovino y ganado porcino ibérico. Asimismo, tendrá lugar el Concurso de Caballos Pura Raza Española, el Concurso Regional de la Raza Merino Fleischschaf, el Concurso Regional de la Raza Merino, el Concurso de Raza Porcina Ibérica y el Concurso Nacional de la Raza Negra Andaluza.

El viernes, 17 de abril, continuarán las exposiciones de ganado, habrá una demostración de cocina a cargo del chef Carlos Fernández, de Karan Bistró, y se entregarán los premios de los distintos concursos de ovino. Además, habrá una cata de AOVE, el concurso de pastoreo con perro, el primer Concurso Andaluz de Ganado Vacuno Raza Limusín y una mesa redonda sobre Experiencias de mujeres ganaderas con perros pastores.

El sábado, 18 de abril, habrá un tentadero público de ganado bravo en la plaza de toros, continuarán las exposiciones de ganado y tendrá lugar la Copa de Andalucía Concurso Territorial de Doma Vaquera. En materia gastronómica, habrá una cata de quesos, otras de mariscos Supramar y varias demostraciones de cocina.

Finalmente, el domingo, 19 de abril, tendrá lugar la gran final del concurso de pastoreo con perro y actuará el grupo de jotas La Faneguería. Además, se entregarán los galardones Confevap 2026.

Jornadas técnicas

Las Jornadas Técnicas de Formación e Innovación organizadas por Confevap estarán dedicadas el martes, 14 de abril, a la ganadería extensiva, el vacuno de leche, el porcino ibérico y la dehesa. Se presentarán proyectos innovadores como Celegand, AgriSOS y Forrajes 2.0 y se abordarán cuestiones estratégicas del sector lácteo. Las ponencias sobre el porcino tratarán sobre bioseguridad y enfermedades como la peste porcina africana. La jornada se completará con un bloque dedicado a la dehesa.

El miércoles, 15 de abril, continuará con sesiones centradas en el vacuno de leche y de carne, así como en pequeños rumiantes y ovino de carne. Durante la tarde, habrá una mesa redonda de experiencias reales de ganaderos, así como ponencias sobre control de enfermedades como el pedero y el manejo de ganado con perros pastores.