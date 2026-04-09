Los embalses de Córdoba rozan el 89% de su capacidad a la espera de las lluvias del fin de semana

El nivel de los embalses de Córdoba rozan este jueves 9 de abril el 89% de su capacidad en una jornada de tregua de las lluvias que volverán a partir del viernes con especial incidencia este sábado. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 88,91% de su capacidad, con un total de 2.940,796 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,65 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 9 de abril, de acuerdo con la información de la CHG: