Los rehaleros exigen menos trabas burocráticas en el nuevo real decreto que prepara el Ministerio de Agricultura.

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas 'Caza y Libertad' (Arrecal) ha pedido simplificar el proyecto de Real Decreto que regulará los núcleos zoológicos tradicionales --es decir, establecimientos que mantienen animales con fines distintos de los agrícolas-- y evitar "trabas burocráticas" para evitar "complicaciones innecesarias" a los rehaleros.

De esta manera, la asociación considera que el borrador actual presenta una redacción demasiado compleja. "No se puede hacer una normativa pensando solo en técnicos o especialistas; tiene que ser entendible para quienes la deben cumplir", ha señalado el presidente de la entidad, Felipe Vegue.

Arrecal ha trasladado sus alegaciones al texto legal en una reciente reunión con el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Emilio García Muro, y parte de su equipo técnico. Entre las principales está la reclamación de que se aumente el número mínimo de perros de 10 a 15 para considerar una instalación como núcleo zoológico, con una referencia expresa a las rehalas.

Proponen una flexibilización de las condiciones para las construcciones e instalaciones

A su vez, la asociación también se ha propuesto flexibilizar las condiciones generales de las construcciones e instalaciones teniendo en cuenta el clima peninsular; reducir las exigencias formativas y los cursos obligatorios; suprimir la obligación de revisión diaria del estado de los animales; ampliar a cuatro años el plazo de adaptación a la nueva normativa, y determinar la capacidad del núcleo zoológico en función de las instalaciones, sus características y los cuidados prestados.

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Desde Arrecal han valorado positivamente el encuentro mantenido con los responsables de Agricultura, a quienes han reiterado su voluntad de colaboración para que los rehaleros puedan continuar desarrollando su actividad con seguridad jurídica. "Seguiremos trabajando para proteger a las rehalas y no poner en riesgo su futuro", ha subrayado Vegue.