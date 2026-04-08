Los embalses de Córdoba rozan el 89% de su capacidad en una semana de lluvias que podrían durar hasta el domingo

El nivel de los embalses de Córdoba rozan este miércoles 8 de abril el 89% de su capacidad, mientras persiste la borrasca a Córdoba a partir de esta jornada que podría dejar lluvias hasta el domingo. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 88,65% de su capacidad, con un total de 2.940,796 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,49 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 8 de abril, de acuerdo con la información de la CHG: