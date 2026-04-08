16 edición
Águilas reales, búhos y buitres: Posadas celebra sus jornadas ornitológicas en La Sierrezuela este fin de semana
El Ayuntamiento de Posadas organiza las Jornadas Ornitológicas, un evento que combina educación ambiental y turismo, con rutas guiadas para escolares y una salida abierta al público el sábado en La Sierrezuela
Posadas acoge desde mañana jueves y hasta la edición número 16 de las Jornadas Ornitológicas Villa de Posadas, una de las citas más veteranas de la provincia en torno al conocimiento, la divulgación y la observación de aves.
Organizada por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Posadas, esta actividad combina educación ambiental, participación ciudadana y turismo ornitológico en un programa diseñado para todas las edades.
Las jornadas arrancan este jueves con un enfoque educativo. El público escolar participará en rutas urbanas de observación de aves por calles y plazas, con tres paradas estratégicas y observación final en el entorno del río Guadalquivir.
La gran cita: La Sierrezuela
El sábado, la experiencia se traslada al Parque Periurbano La Sierrezuela, espacio natural protegido en plena Sierra Morena. Este paraje es clave para la cría, invernada y paso migratorio de aves. Entre las especies más destacadas están las de gran tamaño como el águila real, el búho real o los buitres leonado y negro, hasta otras más pequeñas, pero realmente bellas como el rabilargo, el trepador azul o el martín pescador.
El Ayuntamiento agradece la colaboración de la Patrulla Verde de Protección Civil, los C.E.I.P. Andalucía y La Salud y el Club Camper La Sierrezuela, este último participante en las jornadas y que también celebra su quedada anual en el mismo paraje este fin de semana.
Las rutas escolares y la ruta del sábado estarán guiadas por empresas y profesionales locales especializados: monitores de Cordobaviva para el jueves y viernes y la bióloga Azahara Moral para el sábado.
El Consistorio invita a turistas ornitológicos, senderistas y amantes de la naturaleza a participar en la ruta del sábado, abierta a todos los públicos. Todas las actividades son gratuitas.
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