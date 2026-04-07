Fernando Adell convoca la asamblea anual de Asaja para el 29 de abril en medio de la mayor crisis de la organización en años

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha convocado la asamblea ordinaria anual de la organización agraria para el próximo 29 de abril, cuando la entidad vive uno de los momentos más críticos y de mayor división interna de los últimos años. El anuncio lo ha hecho a través de un boletín informativo, en la fecha que había propuesto el sector crítico para la celebración de un cónclave extraordinario, y sin que hasta el momento haya comunicación formal.

Precisamente en la tarde de este lunes se produjo un nuevo enfrentamiento entre el sector crítico y el oficialista en el transcurso de la reunión de la junta directiva en la sede de Asaja, que contó con la presencia de un notario. En la reunión fueron rechazadas por mayoría, entre otras propuestas, la memoria y las cuentas de 2025, así como los presupuestos para 2026.

Los críticos siguen exigiendo a Adell que convoque una asamblea extraordinaria en la que someta su gestión a una moción de confianza. Consideran que la presentación de un total de 429 firmas debería haber sido suficiente para convocar la asamblea, “cuestión que se ha negado a hacer y que provocó un gran enfado en la junta directiva y que, previsiblemente, acabará en los tribunales de justicia”. Así lo indica este sector de Asaja en una comunicación que suscriben 16 de los asistentes a la reunión del lunes 6 de abril.

En el documento remitido a este periódico explican que expresaron al presidente “que ya no le apoyan”, pese a lo cual “se negó a dimitir, a convocar una asamblea extraordinaria para que los socios evalúen su gestión y a convocar elecciones”.

La respuesta de Asaja a los críticos

Sobre esta cuestión la entidad agraria ha emitido un comunicado en el que considera “graves” las acusaciones a Adell y se remite a la puesta en marcha de los mecanismos internos de los que dispone Asaja para “esclarecer los hechos”.

Asaja defiende su compromiso “con la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos” y la gestión de la organización, “basada en los principios de transparencia, responsabilidad y funcionamiento democrático”, e insiste en que “las discrepancias internas forman parte de la normalidad” y que estas “deben ser abordadas a través de los órganos de gobierno”.