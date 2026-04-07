Deoleo reduce un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero y adelanta objetivos de sostenibilidad.

La compañía de aceite de oliva Deoleo ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que recoge los principales avances medioambientales, sociales y de gobernanza alcanzados durante el último ejercicio. La firma consolida así el desarrollo de su hoja de ruta, “EVOO-lution”, en línea con su propósito de “Cuidamos lo que te cuida”.

Entre los principales hitos del informe destaca la incorporación de un 40% de plástico reciclado (rPET) en sus envases, un objetivo que la compañía logra cinco años antes de lo previsto inicialmente para 2030. A ello se suma una reducción del 30% de sus emisiones globales de gases de efecto invernadero respecto a 2022 y el hecho de que el 36% del volumen de aceite de oliva virgen extra (AOVE) comercializado por la empresa procede ya de almazaras sostenibles.

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, ha subrayado en una nota de prensa que estos avances demuestran que la compañía avanza “con determinación hacia un modelo empresarial que combina el crecimiento económico con un impacto positivo y real en el ámbito social, medioambiental y de gobernanza”.

Avance en economía circular

La economía circular y la eficiencia industrial se consolidan como dos de los pilares de la estrategia ESG de Deoleo. Según recoge el informe, la compañía ha incrementado en 15 puntos porcentuales el uso de plástico reciclado en sus botellas respecto a 2024, hasta alcanzar ese 40% de rPET, lo que ha permitido adelantar en cinco años el objetivo fijado para 2030.

Este avance ha supuesto, además, una reducción neta del 7,6% en residuos plásticos, mientras que el 79% de las botellas de Deoleo ya son reciclables. La compañía destaca asimismo que este tipo de plástico consume un 70% menos de energía y un 90% menos de agua.

En el ámbito industrial, la consolidación de su modelo “Residuo Cero” ha permitido revalorizar y dar una segunda vida al 94,4% de los desechos generados en sus fábricas de Alcolea y Tavarnelle.

Reducción de emisiones y energía renovable

En materia de descarbonización, Deoleo ha logrado reducir un 30,3% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los alcances 1, 2 y 3 respecto a 2022, lo que ha supuesto evitar la emisión de 135.270 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La compañía vincula este avance tanto a sus mejoras operativas como al papel del olivar como sumidero natural de carbono, al recordar que por cada litro de aceite los olivos absorben 10,7 kilos de CO2.

A ello se suma que las fábricas de la compañía operan ya con un 98% de energía eléctrica renovable, tras registrar un incremento anual del 14,5% en el uso de fuentes limpias.

Más almazaras certificadas y más colaboración con agricultores

El Protocolo de Sostenibilidad sigue siendo el eje de la estrategia ESG de Deoleo en el origen del aceite. Al cierre de 2025, la compañía había certificado 95 almazaras bajo este protocolo, lo que representa un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior.

Esta red de colaboración con más de 61.000 agricultores permite a la compañía respaldar y certificar prácticas agrarias en cerca de 350.000 hectáreas de olivar en todo el mundo.

Gracias a este modelo, el 36% del volumen de AOVE de Deoleo procede ya de estas almazaras sostenibles, dos puntos más que el año anterior. La empresa destaca que este avance cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que durante el ejercicio registró un volumen total de ventas de 158 millones de litros a escala global.

Formación, igualdad e innovación

En el plano social, Deoleo ha reforzado su apuesta por el talento mediante un importante impulso a la capacitación de su plantilla. Durante 2025, la compañía alcanzó las 27.267 horas de formación, un 27,5% más que en el ejercicio anterior.

La firma destaca también sus avances en materia de igualdad, con una brecha salarial favorable a las mujeres dentro de la organización, así como el impulso de iniciativas sociales como Creciendo Juntas, centrada en visibilizar el papel de la mujer en el sector del aceite de oliva.

De cara al consumidor, la compañía ha continuado desarrollando nuevos formatos y productos a través de marcas como Bertolli, Carbonell, Carapelli o Fígaro, entre ellos el formato aceitera o los nuevos envases en spray, orientados a favorecer un consumo más equilibrado y preciso.

Desde 2022, las campañas impulsadas por estas marcas han permitido a Deoleo impactar a más de 123 millones de personas en todo el mundo con mensajes centrados en los beneficios saludables del aceite de oliva y de la dieta mediterránea.