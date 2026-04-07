Covap desarrolla un sistema pionero de monitorización de los cerdos ibéricos en libertad durante la montanera

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap) ha desarrollado, en colaboración con la startup tecnológica Innogando, un proyecto innovador de monitorización inteligente de cerdos de raza 100% ibérica durante la montanera.

Esta iniciativa, que nace en el margo GEN, que es el proyecto de innovación abierta de Covap, se convierte en el primer sistema específico para el sector porcino ibérico, según ha informado la empresa este martes.

El resultado son dispositivos pioneros que, gracias a su diseño compacto y a un innovador sistema de sujeción, garantizan una adaptación ergonómica y natural al animal en su entorno.

En la pasada montanera se hizo una prueba piloto en 16 cerdos

Tras varios ensayos previos, la montanera 2025-2026 contó con una piara piloto de 16 cerdos equipados con estos dispositivos. El despliegue se realizó con éxito, obteniendo un volumen de datos de "altísimo valor" para el sector ganadero.

Para garantizar la precisión, los algoritmos de Inteligencia Artificial han sido validados por el Centro Tecnológico de Innovación e Investigación Agroalimentaria (Cicap).

Los datos obtenidos revelan información "sin precedentes" sobre el ciclo biológico del cerdo ibérico de bellota en las 24 horas: 14 horas de descanso diario (periodo clave para la asimilación de nutrientes); 8 horas de actividad de pastoreo activo y consumo de bellota y 2 horas de curiosidad y exploración del entorno (indicador de bienestar e inteligencia animal).

Estos datos demuestran que el comportamiento por parte de los animales es de "una perfecta adaptación al medio en el que viven, la dehesa, optimizando al máximo los recursos que esta les proporciona".

Cada animal hizo entre 8 y 10 kilómetros diarios de media

En términos de esfuerzo físico, la piara piloto recorrió más de 10.000 kilómetros en 69 días, realizando cada animal una media de entre 8 y 10 kilómetros diarios.

Estos datos no solo desmitifican creencias sobre el sedentarismo de estos animales, sino que, además, demuestran que gracias a este ejercicio aeróbico que realizan los cerdos el índice de conversión de engorde es muy óptimo y que favorece la infiltración de grasa intramuscular que caracteriza al ibérico de bellota y que da el brillo y color rojizo propio del jamón de bellota.

La tecnología desarrollada beneficia a todos los eslabones de la cadena del ibérico porque el consumidor accede a la trazabilidad real mediante mapas de calor que certifican la montanera y el ganadero dispone de una herramienta digital que facilita el relevo generacional y optimiza el uso de la dehesa.

Además, los servicios técnicos de Covap obtienen datos precisos para un asesoramiento personalizado. Y el animal "se beneficia de un manejo adaptado a sus necesidades reales, mejorando su bienestar".

Con este proyecto, Covap reafirma su posición "no solo como guardián histórico del cerdo ibérico de bellota, sino como pionero indiscutible en innovación AgriTech", ha destacado Emilio de León, director de Producciones Ganaderas de la Cooperativa.

Para De León, "la alianza estratégica con Innogando ha sido fundamental. Su capacidad para desarrollar hardware de precisión y algoritmos adaptados a las exigencias extremas de la dehesa ha transformado la visión del proyecto GEN en una realidad tangible".