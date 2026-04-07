DATOS DE LA CHG
Los embalses de Córdoba rozan el 89% de su capacidad a la espera de la borrasca de este martes
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este martes 7 de abril
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba rozan este martes 7 de abril el 89% de su capacidad a la espera de la llegada de una nueva borrasca a Córdoba a partir de esta jornada y que podría dejar lluvias hasta el domingo. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 88,53% de su capacidad, con un total de 2.940,796 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,40 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 7 de abril, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,52% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,99%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,40%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,92%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,29%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,49%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,52%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,35%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,52%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,95%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,68%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,73% de su capacidad.
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