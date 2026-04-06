17ª edición
El Ministerio de Agricultura convoca los Premios de Innovación para Mujeres Rurales de 2026 con 4 categorías
El Ministerio otorgará premios de 18.000, 12.000 y 7.500 euros a las tres mejores iniciativas en cada categoría, además de un reconocimiento especial por trayectoria
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el extracto de la convocatoria de la 17ª edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, correspondientes al año 2026.
Estos premios se dividen en cuatro categorías: la excelencia a la innovación en la actividad agraria, en la actividad pesquera o acuícola, en la diversificación de la actividad económica del medio rural y a la comunicación. En cada una de ellas se premiarán tres iniciativas, y se concederán un primer, segundo y tercer premio dotados con 18.000, 12.000 y 7.500 euros, respectivamente.
Además, se otorgará un premio honorífico de reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural y en zonas pesqueras rurales.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 4 de mayo, un mes después de la publicación de la convocatoria en el BOE.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca estos premios de forma anual desde 2010 para visibilizar proyectos que demuestran que el medio rural es también un espacio de innovación, emprendimiento y oportunidades, y para reconocer el papel estratégico de las mujeres en la sostenibilidad económica, social y territorial.
Los formularios de inscripción y la información completa sobre estos premios se encuentran disponibles en este enlace.
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