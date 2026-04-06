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17ª edición

El Ministerio de Agricultura convoca los Premios de Innovación para Mujeres Rurales de 2026 con 4 categorías

El Ministerio otorgará premios de 18.000, 12.000 y 7.500 euros a las tres mejores iniciativas en cada categoría, además de un reconocimiento especial por trayectoria

La mujer asume cada vez más protagonismo en el mundo rural.

La mujer asume cada vez más protagonismo en el mundo rural. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el extracto de la convocatoria de la 17ª edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, correspondientes al año 2026.

Estos premios se dividen en cuatro categorías: la excelencia a la innovación en la actividad agraria, en la actividad pesquera o acuícola, en la diversificación de la actividad económica del medio rural y a la comunicación. En cada una de ellas se premiarán tres iniciativas, y se concederán un primer, segundo y tercer premio dotados con 18.000, 12.000 y 7.500 euros, respectivamente.

Además, se otorgará un premio honorífico de reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural y en zonas pesqueras rurales.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 4 de mayo, un mes después de la publicación de la convocatoria en el BOE.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca estos premios de forma anual desde 2010 para visibilizar proyectos que demuestran que el medio rural es también un espacio de innovación, emprendimiento y oportunidades, y para reconocer el papel estratégico de las mujeres en la sostenibilidad económica, social y territorial.

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Los formularios de inscripción y la información completa sobre estos premios se encuentran disponibles en este enlace.

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