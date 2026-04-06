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Agricultura

Andalucía concentra la mitad de la superficie ecológica de todo el país

La comunidad autónoma posee 1.450.000 hectáreas de los casi tres millones que hay en toda España, según Ecovalia

Ganado bovino en una finca de dehesa en el valle de Los Pedroches.

Ganado bovino en una finca de dehesa en el valle de Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Andalucía sigue liderando la superficie dedicada a los cultivos ecológicos en el conjunto del país, de acuerdo con el último informe de 2026 publicado por Ecovalia, la entidad que certifica las prácticas verdes en la agricultura y la ganadería. Lo hace con una gran diferencia sobre las demás regiones españolas.

Casi la mitad de las hectáreas certificadas en toda España están en Andalucía. La superficie agraria útil roza los tres millones de hectáreas, aunque el terreno calificado como ecológico es ligeramente superior, ya que se incluyen fincas forestales y otros aprovechamientos. La comunidad autónoma andaluza tiene 1.450.000 hectáreas (el 49,3% del total), lo que supone casi el triple de la segunda región en importancia, Castilla La Mancha, que dispone en su haber de 492.000 hectáreas (16,7% del total del país).

En el arco mediterráneo

Andalucía también está a la cabeza si se compara su superficie ecológica sobre el total cultivado, ya que el 31% tiene el sello verde. Muy cerca le sigue Murcia (30%) y un poco por detrás Cataluña y Baleares (23% en ambos casos). En general, el arco mediterráneo concentra la mayor parte de la producción ecológica española.

Al estar a la cabeza, es lógico que Andalucía crezca menos en este sentido que otras comunidades autónomas donde el modelo se está implantando ahora. Así, entre los años 2023 y 2024 el País Vasco y Castilla y León experimentaron un aumento del 19% cada una en su superficie agraria ecológica. Detrás se situaron Cantabria (12%) y Aragón (11%). El norte peninsular se está incorporando a buen ritmo a la producción ecológica, aunque de momento sus cifras totales siguen estando muy lejos de las que ofrece Andalucía. No obstante, la cifra de superficie agraria útil bajó un 1,6% en el año 2024 con respecto al ejercicio anterior, una caída que Ecovalia achaca a «la reducción de ayudas de la PAC (Política Agraria Común), lo que ha provocado bajas por parte del colectivo agrícola-ganadero».

Principales cultivos

Los principales cultivos ecológicos siguen siendo los frutos secos, el olivar y los cereales, con el 66% del total de la superficie cultivada eco. Ahora bien, la penetración de los modos de cultivo ecológicos no es la misma en cada producto. Así, en el caso de los frutos secos el 30% de toda la producción del país ya se realiza mediante estos estándares, mientras que en el caso del olivar tan sólo se alcanza un 10%.

Andalucía es líder también en ganadería ecológica incluso con mayor diferencia, ya que el 56% de toda la producción certificada se concentra aquí. Muy lejos queda la segunda comunidad autónoma, Cataluña, con tan sólo un 10%.

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La ganadería ecológica ha experimentado un «notable desarrollo», según Ecovalia, sobre todo en sistemas extensivos vinculados a las dehesas, abundantes en el norte de la provincia de Córdoba. Más de la mitad de la ganadería ecológica es bovina, y casi toda ella se dedica para carne.

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