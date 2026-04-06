Alertan de un escenario propicio para la propagación del mildiu en los viñedos de Montilla-Moriles

La Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) ha advertido de un escenario propicio para la propagación del mildiu en los viñedos del marco Montilla-Moriles, tras la combinación de factores como las abundantes lluvias registradas hace unas semanas, las temperaturas suaves que predominan en estos días y el estado de los brotes de las cepas en desarrollo, condiciones que favorecen la aparición de esta enfermedad criptogámica y obligan a intensificar la vigilancia en las parcelas.

El patógeno presenta un comportamiento estrechamente ligado a las condiciones ambientales y puede provocar daños severos en todos los órganos de la planta. Según detallan los técnicos de la RAIF, los primeros síntomas suelen manifestarse en el haz de las hojas en forma de manchas cloróticas translúcidas, conocidas como "manchas de aceite", un indicio inicial que, en situaciones de alta humedad, evoluciona hacia la aparición de una esporulación blanquecina característica que constituye una fuente activa de nuevas infecciones.

Además, el desarrollo del ciclo biológico del hongo se activa bajo determinadas condiciones meteorológicas. En ese sentido, los especialistas explican que cuando concurren las condiciones de la denominada "regla de los tres dieces" —brotación superior a 10 centímetros, temperatura media superior a 10ºC y precipitaciones acumuladas de, al menos, 10 litros por metro cuadrado en uno o dos días—, se desencadena la germinación de estas oosporas, responsables de las primeras contaminaciones de la campaña.

Las primeras manchas de mildiu podrían aparecer en los próximos días

La situación actual del viñedo, con brotes que ya superan los diez centímetros en las parcelas más adelantadas y la persistencia de humedad, configura un escenario especialmente propicio para la enfermedad. De hecho, los técnicos advierten de que "la combinación de precipitaciones recientes y de temperaturas suaves y sostenidas está configurando un escenario especialmente propicio para el inicio del ciclo biológico de la enfermedad", por lo que consideran previsible la aparición de las primeras manchas en los próximos días, especialmente en zonas con antecedentes de la enfermedad.

La campaña actual parte con un factor añadido de riesgo. Los expertos recuerdan que, "dado el elevado nivel de incidencia registrado durante la campaña anterior, se espera una alta carga de inóculo invernante", lo que incrementa la probabilidad de infecciones tempranas y obliga a reforzar los controles en campo. Por ello, insisten en que "resulta fundamental intensificar los muestreos en estas fases iniciales del cultivo", especialmente tras episodios de lluvia y en parcelas históricamente más sensibles.

La importancia de la deteccióln precoz del mildiu

Desde el Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, su responsable, Ángela Portero, subraya cada año que "la detección precoz y su comunicación inmediata son beneficiosas para reducir costes y también para el medio ambiente, ya que se promueve una forma de producir más sostenible y se optimizan los tratamientos".

En conjunto, la evolución de la enfermedad en las próximas semanas dependerá en gran medida de la climatología y de la capacidad de anticipación en las labores de campo. Tal y como resumen los técnicos, "la anticipación, el seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas y la correcta integración de medidas preventivas y culturales serán determinantes para limitar el impacto del mildiu en la presente campaña".