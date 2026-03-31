Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lunes SantoCostalero atendidoPueblosRemedio de ÁnimasVía CrucisSentenciaLa EstrellaPresentaciónLa MercedGuía Martes SantoS. Santa CórdobaGuía S. Santa
instagramlinkedin

Ministerio de Agricultura

Los agricultores perciben un 47% más por la venta de sus alimentos que en 2020, pese a la subida de costes

El precio del huevo es el que más se ha disparado, con un aumento del 149,73% entre 2020 y 2025, seguido del vacuno y el aceite

Los huevos es el producto que más ha subido de precio.

Los huevos es el producto que más ha subido de precio. / CÓRDOBA

EFE

Los precios que perciben los agricultores y ganaderos por la venta de sus alimentos han aumentado de media un 47% entre 2020 y 2025, mientras que los costes de los insumos que utilizan para su producción -que no contabilizan la mano de obra- han crecido un 26% en ese mismo periodo.

Así se desprende de los informes de diciembre de 2025 sobre los precios percibidos y los precios pagados por los agricultores que acaba de difundir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El índice general de precios percibidos por los agricultores (+47,37 %) ha crecido más cuando se trata de una producción agrícola (+49,61 %) que cuando es un producto ganadero (+44,10 %).

Huevos, vacuno y aceite disparan sus precios

El precio en origen del huevo es el que más ha repuntado (+149,73%) entre 2020 y 2025, muy por encima del de vacuno para abasto (+110,67%), aceite de oliva (+99%), ovino para abasto (+79,32 %), hortalizas (+76,57%), leche (+62,97%) y caprino para abasto (+61,25%).

La lana es el único producto del sector primario que ha recortado su precio y lo ha hecho de forma drástica, ya que el índice de diciembre pasado arroja una bajada del 68,07 % desde 2020.

Imagen de un cultivo.

Imagen de un cultivo. / CÓRDOBA

Las subidas más contenidas corresponden a los precios en origen del porcino para abasto (+2,52%), frutas no cítricas (+11,70%), cereales (+11,92%), cítricos (+16,58%), semillas (+22,80%), leguminosas (+28,22%), flores y plantas (+28,27%), aves para abasto (+30,63%) y productos vitivinícolas (+35,99 %).

Más cerca de la media se sitúan las alzas de los cultivos forrajeros (+37,52%), conejos para abasto (+45,49%) y cultivos industriales (+47,89%), entre los que se encuentran la remolacha azucarera, el girasol, el algodón y el tabaco.

Los fertilizantes, los insumos más inflacionistas

El insumo que más ha subido si se toman como base los precios en el 2020 ha sido el fertilizante (+60,75 %), con los compuestos a la cabeza (+74,21 %), seguidos de los simples nitrogenados (+73,93 %); las enmiendas de fertilizantes, sin embargo, se han abaratado un 7,95 %.

La factura por conservación o reparación de maquinaria aparece como la segunda más inflacionista (+37,16%).

La energía (+33,77 %) se ha encarecido para el agricultor y el ganadero, sobre todo por el alza de carburantes (+36,58%), electricidad (+32,29%) y lubricantes (+15,44%).

El coste de los productos fitopatológicos ha aumentado el 28,90 % y el de los piensos para ganado, el 22,15%, con los compuestos para alimentar conejos (+32,22%) a la cabeza.

En menor medida, han aumentado los gastos por conservación y reparación de edificios (+31,71%), servicios veterinarios (+10,28%), compra de material y pequeño utillaje (+22,17%), semillas (+20,15%) y plantones (+24,17%).

Poca diferencia entre 2025 y 2024

Si se comparan los índices de precios percibidos y pagados por los productores entre el último mes de 2025 y 2024, los costes de los insumos han aumentado un 1,26% de media y los precios en origen, un 0,15%, pero con importantes contrastes en ambos casos.

Las subidas interanuales más abultadas han sido los precios en origen de huevos (+19,21 %), flores y plantas ornamentales (+18,75 %), vacuno de abasto (+14,68%), cultivos forrajeros (+13,30%) y hortalizas (+12,75%); mientras el precio de la lana ha caído en un año un 30,38 %; el porcino para abasto, el 18,89 %; y los tubérculos, el 13,09 %.

En cuanto a insumos, si se compara diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024, los precios de los fertilizantes simples fosfatados se han disparado el 22,80% (la categoría de fertilizantes, en conjunto, anota un alza interanual del 9,87%); y la conservación y reparación de maquinaria han repuntado el 10,28%.

Noticias relacionadas

La mayor reducción de costes procede del precio de la electricidad (-13,63%), piensos compuestos para ovino (-6,69%) y semillas (-3,60%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
  2. Guía del Lunes Santo en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  3. Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
  4. El Gobierno prepara la licitación para mejorar el embarque de los trenes de alta velocidad en la estación de Córdoba
  5. Un motorista muere en Córdoba y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea
  6. Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
  7. El comercio de cercanía de Córdoba vive un momento de cierta estabilidad con una elevada ocupación de los locales
  8. La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'

Los agricultores perciben un 47% más por la venta de sus alimentos que en 2020, pese a la subida de costes

Los agricultores perciben un 47% más por la venta de sus alimentos que en 2020, pese a la subida de costes

La Universidad de Córdoba y la Diputación impulsan la protección de los muros de piedra seca de Los Pedroches, un patrimonio único

La Universidad de Córdoba y la Diputación impulsan la protección de los muros de piedra seca de Los Pedroches, un patrimonio único

El Gobierno andaluz aprueba ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados por las borrascas por 685 millones de euros

El Gobierno andaluz aprueba ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados por las borrascas por 685 millones de euros

El Ministerio de Agricultura publica el primer listado de ayudas por daños por el tren de borrascas, con pagos de hasta 25.000 euros

El Ministerio de Agricultura publica el primer listado de ayudas por daños por el tren de borrascas, con pagos de hasta 25.000 euros

Andalucía lidera el crecimiento del sector agroalimentario en España, con un aumento del 6,3%

Andalucía lidera el crecimiento del sector agroalimentario en España, con un aumento del 6,3%

La estudiante de la UCO Lucía Alonso gana un premio por su investigación sobre uno de los patógenos más peligrosos para el olivo

La estudiante de la UCO Lucía Alonso gana un premio por su investigación sobre uno de los patógenos más peligrosos para el olivo

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Los embalses de Córdoba alcanzan más del 88% de su capacidad pese a la ausencia de lluvias

Los embalses de Córdoba alcanzan más del 88% de su capacidad pese a la ausencia de lluvias
Tracking Pixel Contents