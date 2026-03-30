Los seguros agrarios sólo cubren el 13,5% de la superficie cultivada

Los temporales de principios de año han vuelto a recordar la imprevisibilidad del campo. Si los cultivos sufren por la falta de agua, también lo hacen cuando cae en abundancia. O cuando lo hace en forma sólida como el granizo o el pedrisco. O cuando hiela, ventea o hay una ola de calor.

Con los fenómenos meteorológicos extremos (y otras condiciones como las plagas, a veces ligadas al tiempo) el campo puede sufrir pérdidas también extremas. Para paliar los efectos económicos, los agricultores disponen de una importante pero costosa herramienta: los seguros agrarios, que en España se canalizan a través de Agroseguro, una agrupación de aseguradoras privadas para este sector en particular.

El problema es que la penetración del seguro del campo es muy escasa. Según los datos oficiales de Agroseguro facilitados a este medio, el número de pólizas suscritas durante el ejercicio 2025 en Córdoba fue de 6.612, que ofrecieron cobertura a 133.363 hectáreas aseguradas. El censo agrario del INE determina una superficie agrícola utilizada (SAU) de 986.800 hectáreas en territorio cordobés, aunque otras estadísticas presentan valores más elevados al incluir terrenos en desuso o masas forestales. Con los datos de Agroseguro y el INE, se obtiene que la cobertura de los seguros agrarios sólo llega al 13,5% de la superficie.

Los costes de asegurar las fincas agrícolas pueden ser muy elevados y hacerlos inviables a pesar de las ayudas públicas, que pueden cubrir la mitad de la póliza aproximadamente. Además, varían muchísimo en función de las coberturas y otras condiciones. Varias fuentes consultadas por este medio indican que asegurar un olivar puede moverse entre los 30 y los 150 euros por hectárea.

Las administraciones públicas llevan tiempo realizando campañas para promover la contratación de seguros agrarios, incluso aportando parte del dinero. El seguro agrario es un sistema público-privado y la contratación de pólizas cuenta con subvención tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, que en el pasado año supusieron el 45% del coste del seguro para los productores andaluces, quedando el otro 55% a cargo de los tomadores del seguro. Además, desde enero de 2024, la Junta de Andalucía y Agroseguro firmaron un convenio de colaboración que permite descontar de manera directa la subvención autonómica del coste del seguro. En 2025, el capital asegurado por el seguro agrario en Córdoba creció, de nuevo, un 6%.

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos de Córdoba se elevaron en 2025 hasta los 10,83 millones de euros, con daños en cerca de 27.300 hectáreas siniestradas. Pero eso fue antes de los temporales de enero, que harán subir las indemnizaciones de las compañías a los agricultores. Agroseguro estima que el incremento se sitúa en el 67%.

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El capital asegurado en Córdoba se elevó en 2025 hasta los 317,5 millones de euros, principalmente de olivar (65,3 millones de euros), herbáceos (62,7 millones de euros), cítricos (42,46 millones), así como la suma de los seguros pecuarios (80,4 millones) y de los seguros retirada y destrucción de animales muertos (21,42 millones).