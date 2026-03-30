Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica del Domingo de RamosGuía Lunes SantoRostrosEl AmorLa EsperanzaVera CruzEl RescatadoEl HuertoPueblosMotorista fallecidoGuía S. SantaS. Santa Córdoba
instagramlinkedin

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este lunes 30 de marzo. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 86,00 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (94,04%), seguida de Sevilla (90,38%), Jaén (88,86%), Córdoba (88,06%) y Granada (64,33%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
  2. GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
  3. A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO
  4. La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'
  5. Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Domingo de Ramos: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
  6. Guía del Domingo de Ramos en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  7. Guía del Sábado de Pasión 2026 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  8. Una cofradía más, estrenos y cambios en la carrera oficial renuevan la Semana Santa de Córdoba 2026

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Los embalses de Córdoba alcanzan más del 88% de su capacidad pese a la ausencia de lluvias

Los embalses de Córdoba alcanzan más del 88% de su capacidad pese a la ausencia de lluvias

Los seguros agrarios sólo cubren el 13,5% de la superficie cultivada

Los seguros agrarios sólo cubren el 13,5% de la superficie cultivada

Las podas extemporáneas y abusivas

Las podas extemporáneas y abusivas

La Universidad de Córdoba, Dehesa de las Albaidas y Anggex se alían para investigar la ganadería extensiva

La Universidad de Córdoba, Dehesa de las Albaidas y Anggex se alían para investigar la ganadería extensiva

El 3º Congreso Nacional de Ganadería Extensiva debate los retos del sector en Córdoba, con el foco en enfermedades y relevo generacional

El 3º Congreso Nacional de Ganadería Extensiva debate los retos del sector en Córdoba, con el foco en enfermedades y relevo generacional

Covap amplía su oferta cárnica con Cocina Maestra: la dehesa en platos preparados y listos para consumir

La Junta destaca que la DOP Baena es un "ejemplo de apuesta por la máxima calidad" tras 45 años de trayectoria

La Junta destaca que la DOP Baena es un "ejemplo de apuesta por la máxima calidad" tras 45 años de trayectoria
Tracking Pixel Contents