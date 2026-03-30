Agricultura
Andalucía lidera el crecimiento del sector agroalimentario en España, con un aumento del 6,3%
El aceite de oliva es el producto estrella de la producción agroalimentaria de Andalucía, aportando el 78,8%
El sector agroalimentario andaluz es el primero en tamaño de España, al aportar el 20% del valor añadido bruto (VAB) y el 21,6% del empleo del conjunto nacional. Su VAB creció un 6,3% en 2024, el mayor incremento entre todas las comunidades autónomas. Se trata de una economía altamente especializada en este sector, ya que genera el 12,5% del VAB (26.199 millones de euros) y el 16,6% del empleo (550.220 personas) de su economía.
Con una composición mayoritariamente primaria, el 50,6% del VAB agroalimentario andaluz se concentra en la agricultura y pesca. Andalucía conserva su posición como principal productor de aceite de oliva, vegetales frescos y fruta fresca en España.
La industria agroalimentaria andaluza también es la primera en términos de censo empresarial, ya que sus 5.186 empresas representan el 18,6% del total nacional. El 78,5% de estas empresas son micro o sin asalariados (un porcentaje similar al de España), que junto con las pequeñas y medianas empresas conforman un 84,8% de pymes. El sector agroalimentario andaluz es el séptimo más competitivo del país, con un coste laboral por unidad de VAB un 4,6% inferior al conjunto de España.
Los hogares andaluces presentan el tercer gasto per cápita en alimentos más bajo del país (1.591 euros por persona, un 10,9 % menos que la media de 1.787 euros), solo por delante de Extremadura y Castilla-La Mancha. En términos de innovación, Andalucía cuenta con el 9 % del total de grupos operativos AEI-Agri activos en España y desarrolla el 6,8 % de los proyectos innovadores en materia agrícola.
Principal exportador
El sector agroalimentario andaluz se ha consolidado como el principal exportador nacional, desplazando a Cataluña al segundo lugar, y aporta el 21,6 % del total, con un valor exportado de 16.024 millones de euros. Además, representa el 39,9 % de las exportaciones de bienes de la región. Las exportaciones agroalimentarias crecieron un 13,7 % en valor, el segundo mayor incremento de España.
El buen comportamiento de sus ventas exteriores permitió alcanzar un superávit comercial de 8.151 millones de euros, el más elevado del sector en España, y un 32,6 % más que en 2023. Las grasas y aceites de origen animal o vegetal, especialmente el aceite de oliva, constituyen los principales productos agroalimentarios de exportación de Andalucía, seguidos por legumbres y hortalizas y frutas y frutos comestibles.
El mercado de destino prioritario continúa siendo la Unión Europea, en concreto Alemania, Francia, Italia y Portugal, que en conjunto adquieren el 47,5 % del total de productos agroalimentarios exportados por Andalucía.
La sexta edición del Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, un informe publicado y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, ha sido dirigido por el director adjunto del instituto y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, junto a la economista del instituto Jimena Salamanca, que analiza en profundidad la situación del sector agroalimentario en las diferentes comunidades autónomas.
La producción agraria andaluza tiene un 81,5% de origen vegetal, por lo que los vegetales frescos (29%), las olivas (13,4%), el aceite de oliva (12,8 %), la fruta fresca (7,5%), los cítricos (6,7%) y las plantas y flores (4,7%) son los principales productos de la región, que, junto con el ganado porcino (6,2%), concentran el 80,2% del total.
La importancia de estos productos no se limita a la región, sino que son determinantes para el conjunto de España, ya que el 78,8% del aceite de oliva español procede de Andalucía, así como el 67,7% de las olivas, el 48,5% de los vegetales frescos, el 37,4% de los cítricos, el 30,1% de la fruta fresca y el 17,3% de las plantas y flores. Dado el peso de estos productos españoles dentro de la UE-27, la producción andaluza contribuye con el 45,9% de las olivas que se consumen en el territorio comunitario, el 30,5% del aceite de oliva, el 18,7% de cítricos, el 9,6% de los vegetales frescos y el 5,2% de la fruta fresca.
En cuanto al mercado de trabajo, en el sector primario Andalucía lidera el ránking regional con el 31,5% del total de ocupados dedicados a la agricultura y pesca, mientras que el resto de las comunidades autónomas no superan el 10% del mercado laboral primario en ningún caso.
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