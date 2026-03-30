Andalucía lidera el crecimiento del sector agroalimentario en España, con un aumento del 6,3%

El sector agroalimentario andaluz es el primero en tamaño de España, al aportar el 20% del valor añadido bruto (VAB) y el 21,6% del empleo del conjunto nacional. Su VAB creció un 6,3% en 2024, el mayor incremento entre todas las comunidades autónomas. Se trata de una economía altamente especializada en este sector, ya que genera el 12,5% del VAB (26.199 millones de euros) y el 16,6% del empleo (550.220 personas) de su economía.

Con una composición mayoritariamente primaria, el 50,6% del VAB agroalimentario andaluz se concentra en la agricultura y pesca. Andalucía conserva su posición como principal productor de aceite de oliva, vegetales frescos y fruta fresca en España.

La industria agroalimentaria andaluza también es la primera en términos de censo empresarial, ya que sus 5.186 empresas representan el 18,6% del total nacional. El 78,5% de estas empresas son micro o sin asalariados (un porcentaje similar al de España), que junto con las pequeñas y medianas empresas conforman un 84,8% de pymes. El sector agroalimentario andaluz es el séptimo más competitivo del país, con un coste laboral por unidad de VAB un 4,6% inferior al conjunto de España.

Jornaleros recogen naranjas en una finca agrícola. / CÓRDOBA

Los hogares andaluces presentan el tercer gasto per cápita en alimentos más bajo del país (1.591 euros por persona, un 10,9 % menos que la media de 1.787 euros), solo por delante de Extremadura y Castilla-La Mancha. En términos de innovación, Andalucía cuenta con el 9 % del total de grupos operativos AEI-Agri activos en España y desarrolla el 6,8 % de los proyectos innovadores en materia agrícola.

Principal exportador

El sector agroalimentario andaluz se ha consolidado como el principal exportador nacional, desplazando a Cataluña al segundo lugar, y aporta el 21,6 % del total, con un valor exportado de 16.024 millones de euros. Además, representa el 39,9 % de las exportaciones de bienes de la región. Las exportaciones agroalimentarias crecieron un 13,7 % en valor, el segundo mayor incremento de España.

El buen comportamiento de sus ventas exteriores permitió alcanzar un superávit comercial de 8.151 millones de euros, el más elevado del sector en España, y un 32,6 % más que en 2023. Las grasas y aceites de origen animal o vegetal, especialmente el aceite de oliva, constituyen los principales productos agroalimentarios de exportación de Andalucía, seguidos por legumbres y hortalizas y frutas y frutos comestibles.

El mercado de destino prioritario continúa siendo la Unión Europea, en concreto Alemania, Francia, Italia y Portugal, que en conjunto adquieren el 47,5 % del total de productos agroalimentarios exportados por Andalucía.

La sexta edición del Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, un informe publicado y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, ha sido dirigido por el director adjunto del instituto y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, junto a la economista del instituto Jimena Salamanca, que analiza en profundidad la situación del sector agroalimentario en las diferentes comunidades autónomas.

Un trabajador de una almazara observa la salida de uno de los primeros aceites del año. / A. J. González

La producción agraria andaluza tiene un 81,5% de origen vegetal, por lo que los vegetales frescos (29%), las olivas (13,4%), el aceite de oliva (12,8 %), la fruta fresca (7,5%), los cítricos (6,7%) y las plantas y flores (4,7%) son los principales productos de la región, que, junto con el ganado porcino (6,2%), concentran el 80,2% del total.

La importancia de estos productos no se limita a la región, sino que son determinantes para el conjunto de España, ya que el 78,8% del aceite de oliva español procede de Andalucía, así como el 67,7% de las olivas, el 48,5% de los vegetales frescos, el 37,4% de los cítricos, el 30,1% de la fruta fresca y el 17,3% de las plantas y flores. Dado el peso de estos productos españoles dentro de la UE-27, la producción andaluza contribuye con el 45,9% de las olivas que se consumen en el territorio comunitario, el 30,5% del aceite de oliva, el 18,7% de cítricos, el 9,6% de los vegetales frescos y el 5,2% de la fruta fresca.

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En cuanto al mercado de trabajo, en el sector primario Andalucía lidera el ránking regional con el 31,5% del total de ocupados dedicados a la agricultura y pesca, mientras que el resto de las comunidades autónomas no superan el 10% del mercado laboral primario en ningún caso.