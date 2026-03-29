Las podas extemporáneas y abusivas

Es común observar en meses primaverales y estivales utilizar la poda de árboles urbanos como herramienta de gestión por los servicios de parques y jardines. La mayoría de la ciudadanía observa de forma impasible estas actuaciones e incluso las justifican. Los responsables se suelen escudar en esta «sabiduría popular» que no tiene en cuenta a la ciencia.

La poda del arbolado urbano se utiliza para favorecer su desarrollo, controlar el tamaño de los árboles, garantizar la seguridad, mantener la forma estructural o evitar interferencias con infraestructuras. Cuando estas intervenciones se realizan fuera del momento adecuado del ciclo biológico o se ejecutan de manera reiterada y excesiva, se convierten en prácticas perjudiciales. Se habla de podas extemporáneas y podas abusivas, dos acciones que generan importantes impactos sobre la salud del arbolado y los servicios ecosistémicos que los árboles proporcionan en la ciudad.

En términos generales, la época más adecuada para podar la mayoría de los árboles se sitúa durante el periodo de reposo vegetativo, normalmente entre finales de otoño y el invierno. En esta fase el árbol reduce su actividad fisiológica y las reservas energéticas se concentran en el tronco y las raíces. Las heridas producidas por la poda generan entonces un menor estrés y el árbol puede iniciar posteriormente su proceso de cicatrización al comienzo de la siguiente temporada de crecimiento.

La principal consecuencia de una poda fuera de temporada es el estrés fisiológico que sufre el árbol. Durante la época de crecimiento, las hojas están produciendo energía mediante la fotosíntesis y el árbol la utiliza para desarrollar nuevos tejidos, raíces y estructuras reproductivas. La eliminación repentina de una parte significativa de la copa reduce la superficie fotosintética disponible, lo que altera el balance energético del organismo. Como consecuencia, el árbol pierde capacidad para producir energía y debe recurrir a sus reservas internas para compensar esa pérdida. Así muchos árboles responden produciendo chupones, brotes que crecen rápidamente para reconstruir la copa perdida. Presentan una inserción débil y una madera menos resistente. Con el tiempo pueden generar ramas mal ancladas que incrementan el riesgo de fractura. Paradójicamente aumentan los problemas de seguridad que la poda pretendía evitar.

A este problema se añade la existencia de podas abusivas. La reiteración excesiva, cuando un árbol es intervenido con demasiada frecuencia y sin respetar los periodos de recuperación necesarios. Cada poda supone una pérdida de tejido vivo y una inversión energética. Una repetición constante de estas intervenciones puede debilitar progresivamente al ejemplar. Otra forma de poda abusiva es la mala ejecución, cortes incorrectos, desgarros en la corteza, eliminación de grandes ramas sin criterios estructurales o prácticas como el desmoche o terciado de copas generan heridas de gran tamaño que el árbol difícilmente puede compartimentar. Las heridas se convierten en puntos de entrada para hongos xilófagos, bacterias y otros patógenos que pueden provocar procesos de pudrición interna. En periodos cálidos, cuando la actividad de estos patógenos es mayor, la probabilidad de infección se incrementa. El resultado de estas prácticas es a menudo un deterioro progresivo del estado sanitario del árbol.

También se afecta a los servicios ecosistémicos que el arbolado proporciona a la ciudad. Uno de los más importantes es la generación de sombra. Las copas de los árboles reducen la radiación solar directa y contribuyen a mitigar el efecto de isla de calor urbana. Cuando se realizan podas intensas o repetidas, la capacidad de sombreado disminuye de forma significativa, lo que repercute en el confort térmico de calles, plazas y parques, especialmente durante los meses más cálidos.

Las ramas, cavidades y hojas sirven de refugio, zona de nidificación y fuente de alimento para numerosas especies de aves, insectos, murciélagos y otros organismos. Las podas intensas o realizadas en periodos sensibles del año, como la primavera, pueden destruir nidos activos o alterar los hábitats utilizados por polinizadores y otros componentes de la fauna urbana.

La arboricultura moderna promueve un enfoque basado en intervenciones mínimas, selectivas y planificadas. Este modelo prioriza la conservación de la arquitectura natural del árbol, evita podas drásticas y respeta los ciclos biológicos de cada especie. También recomienda evaluar previamente la necesidad real de cada intervención y considerar factores como la edad del árbol, su estado sanitario, su ubicación y su función dentro del ecosistema urbano.

No obstante, existen situaciones excepcionales en las que una poda fuera de temporada puede ser necesaria. La eliminación de ramas con riesgo inmediato de caída, los daños provocados por tormentas o accidentes, o determinadas emergencias fitosanitarias pueden requerir intervenciones urgentes. En estos casos la prioridad es garantizar la seguridad, aunque posteriormente sea conveniente aplicar medidas de seguimiento para favorecer la recuperación del árbol.

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*Biólogo