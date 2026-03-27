La Universidad de Córdoba, Dehesa de las Albaidas y Anggex se alían para investigar la ganadería extensiva

La Universidad de Córdoba, la Dehesa de las Albaidas S.L. y la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas de Extensivo (Anggex) han formalizado este viernes su compromiso para trabajar de forma conjunta en investigación y otras materias académicas. Así lo han ratificado, mediante la firma de un convenio marco, el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, y el representante de las otras dos entidades, Felipe Molina Pérez.

La UCO, a través de la Facultad de Veterinaria, ya había colaborado anteriormente con la Dehesa de las Albaidas, y ahora se amplían las posibilidades a toda España a través de Anggex, que representa a ganaderías de todo el territorio.

Las líneas de trabajo en torno a la ganadería de ovino, lana y merinos podrán concretarse, a la falta de la firma de convenios específicos, en prácticas estudiantiles, realización de Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster, investigación y transferencia para afrontar los retos del sector de la ganadería extensiva.