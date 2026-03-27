La cocina tradicional da un paso más hacia el consumo rápido sin renunciar al origen. Covap ha presentado Cocina Maestra, su nueva línea de platos preparados elaborados con carne de vacuno y cerdo ibérico de bellota procedentes de la Dehesa de Los Pedroches, una apuesta con la que la cooperativa cordobesa amplía su oferta cárnica en un mercado en crecimiento.

Según ha informado la propia Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, esta nueva gama traslada a recetas listas para consumir la experiencia acumulada durante más de 65 años en el sector ganadero y cárnico, manteniendo el respeto por la materia prima, la cocina tradicional y la trazabilidad de origen.

La nueva línea arranca con 2 referencias: ragout de vacuno en salsa de Borgoña y carrillada ibérica de bellota en salsa. Ambas se presentan en formato refrigerado de 300 gramos, con una vida útil de 90 días, conservación entre 0 y 4 grados y una preparación rápida de apenas 3 minutos en microondas o al fuego.

Dos recetas con sello de Los Pedroches

La propuesta de Covap busca unir rapidez y calidad en un momento en el que los platos preparados cárnicos refrigerados siguen ganando peso en la cesta de la compra. En el caso del ragout de vacuno, la cooperativa apuesta por una receta de inspiración clásica que combina carne del Valle de Los Pedroches con salsa Bourguignon, elaborada con vino tinto, verduras de huerta y champiñones.

Covap amplía su oferta cárnica con Cocina Maestra: la dehesa en platos preparados y listos para consumir. / CÓRDOBA

La segunda referencia se centra en la carrillada ibérica de bellota, una pieza especialmente valorada por su intensidad de sabor y su textura melosa en cocciones largas, acompañada en este caso por una salsa de champiñón que, según la firma, permite apreciar todo el carácter de la carne.

La empresa subraya además que ambos platos se elaboran bajo el concepto clean label, con una lista corta de ingredientes comprensibles, y cocinados con aceite de oliva virgen extra.

El valor del origen y la dehesa

Uno de los principales argumentos de Cocina Maestra es el origen de las carnes utilizadas. En el caso del cerdo ibérico de bellota, la cooperativa destaca que procede de animales criados en libertad en la Dehesa de Los Pedroches, alimentados con bellotas y hierbas durante la montanera, lo que aporta un perfil caracterizado por su contenido en ácido oleico.

En el vacuno, Covap señala que los animales se alimentan de pastos, forrajes y cereales, ofreciendo una carne más magra y rica en omega-3 y antioxidantes. El corte elegido para esta receta, añade, destaca también por su aporte de proteína y colágeno.

La cooperativa insiste en que su modelo de producción en círculo cerrado, que abarca agricultura, alimentación animal, ganadería, industria y comercialización, le permite controlar toda la cadena y garantizar trazabilidad, seguridad alimentaria y calidad.

Un mercado en crecimiento

La entrada de Covap en esta categoría coincide con el buen momento de los platos preparados cárnicos refrigerados, que crecieron un 12,4% en volumen en 2025, según los datos aportados por la compañía a partir de consultoras como Kantar y NIQ. La cooperativa sostiene además que esta es ya la categoría más dinámica dentro del segmento de platos preparados.

La firma recuerda también que, según AECOC Shopperview, el 95% de los consumidores españoles incluye este tipo de productos en su cesta de la compra, en una tendencia marcada por la búsqueda de soluciones rápidas, pero también por una mayor atención al origen, el bienestar animal y la calidad del producto.

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Con este lanzamiento, Covap da un nuevo paso para llevar el valor gastronómico de Los Pedroches a un formato adaptado a los nuevos hábitos de consumo. Una apuesta con sello cordobés que busca demostrar que la rapidez también puede hablar el lenguaje de la dehesa, de la trazabilidad y de la cocina con identidad propia.