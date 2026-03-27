DATOS DE LA CHG
Los embalses de Córdoba siguen subiendo mientras el anticiclón de Las Azores se instala sobre la provincia
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este viernes 27 de marzo
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba se mantienen este viernes 27 de marzo por encima del 87% de su capacidad con la llegada de un anticiclón de Las Azores. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 87,81% de su capacidad, con un total de 2.892,629 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,81 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 27 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,15% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,13%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,11%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,54%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,39%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,32%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,90%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,92%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,47%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,79%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,72%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,71% de su capacidad.
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