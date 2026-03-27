El 3º Congreso Nacional de Ganadería Extensiva debate los retos del sector en Córdoba, con el foco en enfermedades y relevo generacional

La digitalización, la fijación de la población al territorio, el relevo generacional, los acuerdos comerciales o las enfermedades animales son algunos de los retos que enfrenta en la actualidad la ganadería. Todos esos asuntos se debaten desde este viernes en el 3º Congreso Nacional de Ganadería Extensiva que se celebra en el Palacio de la Merced.

Córdoba es precisamente una provincia donde la mayor parte de su ganadería, en torno a un 80%, es extensiva. Se lleva a cabo sobre todo en la zona norte, donde predominan las explotaciones en las que los animales pastan en libertad en las dehesas, a diferencia de los métodos intensivos con las reses estabuladas.

Felipe Molina, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), puso de relieve los problemas del sector. Citó cómo distintas enfermedades "nos han asolado este año en toda la ganadería extensiva, como la peste porcina, la lengua azul, la dermatosis o complicaciones varias".

A todo ello hay que sumar, en opinión de Molina, los acuerdos con Mercosur o el que está pendiente con Australia, que "nos pueden afectar muchísimo en un mercado global".

Falta también un relevo generacional que otorgue continuidad a un sistema ganadero que ya existe. "A lo mejor no estamos convenciendo de verdad a los jóvenes para que cojan ese relevo porque no les estamos contando las cosas bien", ha dicho Molina, y de ahí la importancia de un congreso como éste que contará también con actividades para los más jóvenes.

Una bajada en los censos ganaderos de Andalucía

Manuel Gómez, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, señaló también el impacto de las enfermedades animales, que han derivado en una caída en los censos ganaderos de toda la comunidad. "Esta bajada del censo nos ha puesto en aviso y estamos trabajando con la ganadería extensiva, donde hay retos importantes que llevar a cabo", ha dicho. Entre otras medidas, la Junta ha facilitado la vacuna para cuatro serotipos de la lengua azul.

El relevo generacional también preocupa a Gómez, y para fomentarlo ha destacado la importancia de que las explotaciones tengan "rentabilidad" y estén "adaptadas a la realidad económica". El asociacionismo, a través de cooperativas como Covap o "cualquier sociedad de transformación", también puede contribuir a que "el ganadero se sienta más acompañado y mejor asesorado".

Félix Romero, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco, que participa en la organización del congreso), ha destacado que "la fuente de financiación de muchísimos empresarios" de la zona norte de la provincia es la ganadería, que da de comer a la "mayoría de las familias de la zona".

La digitalización, ha indicado Romero, debe ser otro de los pilares del futuro de la ganadería extensiva para "poder contar con tecnología de última generación para el control de ese ganado", que incluso puede servir para controlar las necesidades de alimentación.