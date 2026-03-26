La digitalización y los jóvenes: claves para una agricultura más sostenible

El futuro de la agricultura y la ganadería pasa, de forma ineludible, por asegurar el relevo generacional. Esta ha sido la principal conclusión de la jornada "Jóvenes y Digitalización, el futuro del sector”, organizada por UPA Córdoba esta semana, que ha reunido a más de 80 jóvenes profesionales del campo en la Diputación de Córdoba.

Durante la inauguración, el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, subrayó el compromiso de la organización con los jóvenes: “No hay nada que me pueda enorgullecer más que tener una organización fuerte que trabaja desde hace años por el relevo generacional. Apostamos por la agricultura y la ganadería con agricultores y ganaderos y hemos demostrado que con una agricultura familiar está garantizado la producción de alimentos de calidad. Otros modelos solo buscan el beneficio deslocalizándose; nosotros apostamos por nuestros pueblos y nuestro medio rural. Y los jóvenes son el futuro de un sector que se enfrenta a desafíos como el cambio climático, la falta de rentabilidad y el envejecimiento. Juegan un papel crucial para aportar innovación, aprovechar las nuevas tecnologías y avanzar hacia una agricultura más sostenible y moderna”.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, reclamó un cambio profundo en las políticas públicas: “Las medidas aprobadas hasta ahora para incorporar jóvenes al campo no han sido un éxito que digamos. El sector no resulta lo suficientemente atractivo por la escasa rentabilidad, las dificultades de acceso a la tierra y al agua, y porque a los mayores les cuesta dejar sus explotaciones al depender de ellas como complemento a sus pensiones”.

La transformación digital

El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, incidió en la necesidad de avanzar en la transformación digital: “La digitalización debe entenderse como una oportunidad para mejorar la competitividad, optimizar costes y avanzar hacia una agricultura sostenible, donde el uso eficiente del agua y la protección de la biodiversidad sean prioridades”.

Jóvenes en una explotación ganadera en las jornadas organizadas por UPA. / CÓRDOBA

Durante la jornada se pusieron sobre la mesa los principales obstáculos que dificultan la incorporación de jóvenes al campo, entre ellos la baja rentabilidad de las explotaciones, el acceso limitado a la tierra y al agua, el exceso de burocracia y la falta de incentivos para la cesión de explotaciones por parte de agricultores de mayor edad. El programa incluyó dos mesas redondas centradas en el relevo generacional y la digitalización.

La iniciativa continuó con una jornada práctica en la que los participantes visitarán el Centro Agropecuario de la Diputación y el IFAPA Alameda del Obispo. Allí podrán conocer de primera mano experiencias relacionadas con el uso de tecnologías avanzadas, prácticas sostenibles, mejora del suelo, biodiversidad y detección temprana de plagas. Con esta jornada, UPA Córdoba refuerza su apuesta por un modelo de agricultura profesional, sostenible y con futuro, donde los jóvenes son pieza clave para garantizar la producción de alimentos y la vida en el medio rural.