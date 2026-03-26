Carbonell marca su mejor dato en una década y se consolida como la marca española de aceite de oliva más vendida en el mundo

Carbonell, la marca de aceite de oliva de Deoleo fundada en 1866, cerró el último ejercicio consolidando su posición de liderazgo en el mercado español al registrar una cuota del 11,4%, un 1,2% más que el año anterior, según datos de Nielsen. De este modo, Carbonell marca su mejor dato de cuota de la última década en España, coincidiendo con la celebración de su 160 aniversario.

La marca también ha anunciado que ya está presente en 4,7 millones de hogares a nivel nacional, superando el 26% de penetración -con un 3% más que el segundo competidor-, y situándose como la marca que más hogares ha sumado durante el último año en España, basándose en datos de Kantar. Este liderazgo se traslada también a los distintos perfiles de producto, donde la marca cuenta con un 21% de cuota en la gama de aceites más suaves (con Carbonell 0,4) y un 22% en las categorías premium (con Carbonell Gran Selección).

La marca "más conocida"

Además, según datos de GfK, Carbonell es la marca de aceite de oliva preferida para los consumidores, la más conocida, la primera que recuerdan de forma espontánea (Top of Mind) y la más considerada a la hora de hacer la compra frente a sus principales competidores.

Este desempeño en el mercado nacional se ve reforzado a su vez por su creciente trayectoria internacional. Actualmente, Carbonell tiene presencia en 17 países y ha registrado un crecimiento del 27% en volumen global de ventas respecto a 2024, cifras que la consolidan como la marca española de aceite de oliva número uno en el mundo.

Para Víctor Roig, Chief Spain and Italy Officer en Deoleo, "los datos de liderazgo de Carbonell en 2025 son el mejor testimonio del legado de una marca que, tras 160 años de historia, se consolida como la principal embajadora del aceite de oliva español en el mundo. Nuestro compromiso es proyectar esta herencia centenaria hacia el futuro, apostando por la innovación, la calidad y la trazabilidad para seguir adaptándonos a lo que cada hogar y cada consumidor necesitan".

La innovación ha sido una palanca clave en el desempeño de la marca. En los últimos años, Carbonell ha introducido diferentes aportaciones o lanzamientos, como la implementación en 2024 de códigos QR con tecnología blockchain en sus botellas para ofrecer información auditada sobre la trazabilidad del aceite, o el lanzamiento de productos innovadores como el Spray de Vinagre ese mismo año, o la botella formato aceitera, lanzada en 2025.

La marca también lidera en esta gama de nuevos formatos, con una cuota de mercado del 17,7% en el segmento de sprays de aceite de oliva, y un 64% de cuota de unidades en el formato aceitera, superando las 600.000 botellas vendidas en el año de lanzamiento, gracias a su innovador sistema de dosificación precisa.