Asociaciones agrarias alertan de pérdidas más elevadas en la producción de cítricos de Córdoba

El sector de los cítricos de la provincia de Córdoba tendrá una producción este año muy inferior a la registrada en la campaña anterior, tal como han confirmado las principales asociaciones agrarias a este medio.

Cuando se realizaron los primeros aforos, ya se preveía una contracción en la cosecha de en torno a un 30%, motivada por factores externos como la climatología, ya que llovió a destiempo y con intensidad durante la primavera, en plena floración. Pero aquellos avances se realizaron antes de la llegada del tren de borrascas de primeros de este año, que ha dañado tanto el fruto como, en algunos casos, los propios árboles.

Así, Asaja ha valorado en un comunicado que la reducción inicial del 30% "se verá aumentada ahora como consecuencia directa de los episodios de lluvias intensas y las posteriores inundaciones que han afectado a numerosas explotaciones citrícolas". La patronal no ha realizado una estimación aun de los daños por los temporales.

Sin embargo, la presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba, María Ángeles Herrero, ha subrayado que “la fruta que tenemos actualmente es de gran calidad, con un calibre alto”.

UPA, COAG y Palmaranja

Por su parte, Francisco Moreno, secretario provincial de UPA, prevé que la reducción de la producción debido a los temporales podría situarse en un 10% extra, aunque aún es necesario realizar todas las estimaciones sobre el terreno. "Las borrascas sí que afectaron a la naranja, se ha perdido en torno a un 10% de la producción y eso puede influir en los precios", ha manifestado.

Salvador Fernández, responsable de cítricos de COAG en Córdoba y Andalucía, señala la dificultad de valorar el impacto real de las lluvias porque "hay parcelas que tienen muchos daños y otras muy pocos", pero aun así avanza que será "por encima del 20%".

Tampoco tienen una estimación certera de las pérdidas por las borrascas en la asociación sectorial Palmaranja. "Las fincas más pegadas a los ríos han tenido pérdidas muy importantes, las que no estaban tan pegadas también pero no tanto", declara su presidente, Antonio Carmona. En el caso concreto de su cooperativa, la reducción se situará en un 30%, tal como se preveía en los aforos.

Cuestión aparte son los precios del fruto, que se han mantenido relativamente bien en valores que se consideran al menos adecuados para los agricultores. No ha habido grandes caídas de precios con en otras campañas no tampoco unos precios excesivos que puedan retraer al consumidor.

La campaña de los cítricos está a punto de finalizar, puesto que se ha recogido más del 60% del fruto y solo quedan algunas variedades tardías como la Valencia.