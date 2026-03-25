El vermut ecológico de Bodegas Robles, premiado por su sostenibilidad e identidad andaluza

Bodegas Robles ha sido reconocida con el primer premio en la categoría «Producto ecológico con mayor potencial para el Canal Horeca» de los Bio Eco Awards by Alimentaria, que se han entregado hoy, 25 de marzo de 2026, a las 12:00 horas en el marco de la feria Alimentaria & Hostelco, celebrada en Barcelona.

El galardón, organizado por Alimentaria y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), distingue al Vermut VRMT Receta Andalusí como el producto ecológico con mayor potencial de proyección en el sector de la restauración y la hostelería.

Estos premios reconocen la excelencia e innovación en productos ecológicos, orgánicos y biológicos dentro de la industria alimentaria, con especial atención en la edición 2026 a aquellos con alto potencial en el canal Horeca, contando con la participación de Marcas de Restauración (MDR). El certamen se ha consolidado como un punto de encuentro clave para las empresas del sector orgánico en España.

Un vermut de raíces profundas y vocación viajera

El Vermut VRMT Receta Andalusí nace de la filosofía de Bodegas Robles: innovar desde las raíces. Su base es un vino Oloroso ecológico con ocho años de crianza en barricas de roble americano, al que se añade una cuidadosa maceración con diez plantas aromáticas — lavanda, amapolas, romero, tréboles, entre otras— que crecen de forma natural entre las viñas.

El Vermut VRMT de Bodegas Robles, premio al producto ecológico con mayor potencial para el canal HORECA en los BIO ECO AWARDS by Alimentaria. / CÓRDOBA

«Este premio es el reconocimiento de que el vermut puede ser, al mismo tiempo, tradición y vanguardia. El VRMT nace de nuestra tierra, de las plantas que crecen entre las viñas y del tiempo que tarda en madurar el Oloroso. Que el sector HORECA lo vea como un producto con proyección internacional nos confirma que trabajar desde las raíces es el camino correcto. Cuanto más cuidamos lo nuestro, más lejos llegamos», ha declarado Francisco Robles, gerente de Bodegas Robles.

Sostenibilidad e identidad

La concesión de este galardón se enmarca en una trayectoria de casi un siglo de historia en la Denominación de Origen Montilla-Moriles y en un modelo de producción que, desde finales de los años noventa, apostó por la viticultura ecológica y el uso de levaduras autóctonas. Bodegas Robles fue pionera en Andalucía al elaborar el primer vino ecológico de la región acogido a una Denominación de Origen, y en 2009 se convirtió en la primera bodega española en certificar su huella de carbono.

El compromiso de la bodega con la sostenibilidad se expresa también en prácticas como las cubiertas vegetales de especies silvestres autóctonas —trebolinas, amapolas, leguminosas— que protegen el suelo, capturan CO2 y proporcionan el hábitat natural del que nacen las plantas aromáticas que macera el VRMT. La instalación fotovoltaica, que cubre prácticamente la totalidad de las necesidades energéticas de la bodega, y la economía circular en todas las etapas de producción completan un modelo que ha sido reconocido con el Premio BBVA al Mejor Producto Sostenible de España 2024.