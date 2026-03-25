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UPA critica "una nueva discriminación" hacia la apicultura al quedar excluida de las ayudas por la guerra

El Gobierno excluye al sector de las ayudas por la guerra en Ucrania, lo que ha generado que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos reclame una modificación del decreto

Un apicultor traslada paneles de abejas en un remolque.

Un apicultor traslada paneles de abejas en un remolque. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El paquete de ayudas presentado el pasado viernes por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Irán ha vuelto a incidir en una "discriminación" hacia la apicultura trashumante. Este sector, al que pertenecen más de 36.000 familias en toda España, ha quedado excluido del decreto de ayudas que sí percibirán el resto de sectores productivos de la agricultura y la ganadería.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reclamado que se modifique el decreto que este jueves deberá convalidarse en el Congreso de los Diputados para incluir en el mismo a los apicultores trashumantes que utilizan sus camiones para mover sus colmenas entre diferentes asentamientos. Se trata de un sector que está en crisis y "los efectos de esta guerra no hacen sino agravar su situación por el incremento tan importante de la factura de gasóleo A", señalan desde la organización agraria.

UPA ha revisado la línea de ayudas que el Gobierno adoptó para atender al sector del transporte, comprobando que tampoco tiene cabida en la ayuda de los 20 céntimos regulada en el artículo 58. Sin embargo, aseguran que el artículo 59 de dicho Real Decreto abre la puerta a que este sector tenga una ayuda por el incremento de costes derivado del encarecimiento del gasóleo.

La organización ha reclamado al Gobierno que se reconozca al sector apícola trashumante que utiliza caminos de bajo tonelaje como beneficiario de la ayuda extraordinaria y temporal regulada en el artículo 59.

Ayuda asociada en la nueva PAC para la apicultura

Asimismo, y desde Albacete, el secretario de Ganadería de UPA, José Ramón González, ha recordado este miércoles que están trabajando para que la apicultura reciba una ayuda específica en forma de pago por colmena en la nueva PAC, "porque el sector se lo merece, genera polinización y supone «una especie de servicio al resto de actividades agrarias".

González ha indicado que el sector tiene una importancia económica y social enorme, pero se enfrenta a la entrada de miel foránea que llega "con más o menos acierto y acogida, pero con una tendencia a mezclarse para que no se distinga", lo que agrava la dificultad de diferenciar la miel importada de la de producción nacional. De hecho, entra en el mercado mucha más miel de la que se produce en España, procedente sobre todo de China, Argentina y Ucrania.

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González ha recordado asimismo que el coste de producción supera el precio medio de venta, debido a las enfermedades, el cambio climático y "una crisis estructural porque los costes no llegan a cubrirse".

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