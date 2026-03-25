La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha visitado la explotación ganadera Los Tinahones, en Villanueva de Córdoba, donde, acompañada por el alcalde, Isaac Reyes, ha informado de que el Gobierno asumirá las pérdidas por el tren de borrascas que los seguros agrarios no cubran y, "en el caso de que un agricultor o ganadero tenga que pedir un préstamo por los daños de estas inundaciones y estas tremendas borrascas, el Ministerio va a cubrir el aval del 100% de ese préstamo y el 15% lo abonará directamente el Ministerio".

Además, el Ministerio de Agricultura ingresará "de oficio" unas ayudas directas para agricultores y ganaderos que van desde los 5.000 hasta los 25.000 euros, dependiendo de las rentas que declararon en 2024. Estos profesionales del campo "no tienen que realizar ningún trámite y les va a ir directamente a su cuenta bancaria", ha explicado Ana López.

El Gobierno abonará el 100% de la reparación de las calles dañadas en Villanueva de Córdoba

En su visita, la subdelegada añadió que el Ministerio de Política Territorial atenderá también los daños de los ayuntamientos en sus municipios y matizó que, "en el caso de Villanueva de Córdoba, el 100% del coste de reparación de las calles dañadas por el temporal se cubrirá desde el Gobierno" porque "somos conscientes de que los daños han sido muchos y los consistorios con sus propios presupuestos es casi imposible que lo puedan asumir".

El alcalde de Villanueva de Córdoba ha agradecido "la rápida respuesta del Gobierno y la coordinación de la Subdelegación, que nos ha ido informando de cómo optar a ser beneficiarios de las ayudas". En este sentido, destacó que "el sábado recibimos con satisfacción en el BOE que Villanueva aparecía en el anexo 5 y, por tanto, con el compromiso del Gobierno de asumir el 100% de las reparaciones y asfaltados que habrá que realizar en las calles afectadas del municipio".

El alcalde de Villanueva de Córdoba se dirige a la prensa en la explotación de Los Tinahones. / CÓRDOBA

Durante su estancia en la explotación ganadera, Ana López ha destacado que la provincia de Córdoba fue una de las más afectadas por los temporales, resaltando a su vez "la rapidez con la que ha actuado el Gobierno de España, que ha hecho un esfuerzo titánico, tanto técnico como político, para que este Real Decreto viera la luz lo antes posible y dar respuesta a los agricultores y ganaderos de nuestra provincia y a los ayuntamientos que han tenido daños tremendos en sus infraestructuras".

Respecto a los daños de personas físicas en sus enseres y viviendas, la subdelegada ha indicado que, "por suerte, en Los Pedroches el efecto no ha sido importante" y subrayó las ayudas para agricultores y ganaderos.

Tragsa intervendrá en los caminos afectados por el temporal

Y en cuanto a los caminos, ha puesto de relieve que los ayuntamientos señalarán sus caminos afectados, pero será la empresa pública Tragsa la que se encargará de ejecutar su reparación "para dar agilidad a esos trabajos".

Ana López también ha querido destacar "el esfuerzo de los Ayuntamientos para hacer frente a la situación que se generó por las intensas lluvias". En la visita también han participado concejales del Ayuntamiento de la localidad.