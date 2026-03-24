La Junta insta a los regantes a invertir y acogerse a las ayudas para que el campo siga siendo fuente de empleo

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este martes en un encuentro con las comunidades de regantes en Palma del Río para explicarles las ayudas del Plan Regadía. La reunión ha tenido lugar en el Espacio Cultural Santa Clara en lo que el consejero ha definido como "un ejercicio de interlocución de primer nivel al que le damos toda la importancia". Fernández-Pacheco ha viajado a Palma del Río para, "en primer lugar, escucharles, ver cuál es la realidad de las comunidades de regantes, cuáles son sus proyectos, en qué están trabajando y cuáles son sus reivindicaciones" para que la Junta de Andalucía colabore "para mejorar en sus explotaciones agrarias". En este sentido, el consejero ha instado a los regantes a invertir en modernizar sus regadíos y acogerse a las ayudas "para que el campo siga siendo fuente de empleo".

El consejero se ha preocupado también por cómo han afectado a los regantes las últimas borrascas y observar "en qué situación se encuentra el campo", y para "solventar dudas que puedan surgir acerca de los planes de modernización del regadío" que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha. El encuentro ha reunido a las comunidades de regantes del Genil-Cabra, de Fuente Palmera, del Bembézar, de la Margen Izquierda del Genil y la Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía.

Mantener la sostenibilidad de los pueblos

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha estado presente en esta reunión poniendo en valor la agricultura en la Vega del Guadalquivir. La regidora ha manifestado que son conscientes "del trabajo que tenemos que hacer de la mano de nuestros agricultores para que nuestra principal riqueza siga manteniendo la sostenibilidad de nuestros pueblos". Esteo ha comentado que "el valor del agua es algo fundamental" porque en tiempos de sequía "se ha pasado mal y se debe aprender".

Las inundaciones han provocado daños, la sequía de años anteriores también y la administración debe anticiparse a toda esa climatología, por lo que ha dado las gracias a las distintas administraciones por su labor para paliar los daños en las explotaciones.

Los proyectos de las comunidades de regantes

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, Joaquín Del Campo, ha agradecido la visita del consejero refiriéndose a las mejoras que van a experimentar las comunidades de regantes. En este sentido, ha hablado de "una balsa en Fuente Palmera, otra en el Genil-Cabra, una renovación de tuberías en la Margen Izquierda del Genil y una fotovoltaica en la Margen Izquierda del Bembézar" que esperan que puedan comenzar las obras en un año "o incluso antes" en alguna de estas intervenciones. "La balsa de Fuente Palmera tendría una capacidad de 2,1 hectómetros cúbicos con un presupuesto de 17 millones de euros", según ha informado Del Campo.

Por parte de la comunidad de regantes del Genil-Cabra, su presidente, Julio Valcuende, apuntó que "es precisamente en estos momentos cuando llueve cuando hay que tener este tipo de inversiones hechas" para ayudar a los agricultores. La inversión de la balsa del Genil-Cabra prevista es de 22 millones de euros con 5 hectómetros cúbicos de capacidad. Estas inversiones serán posibles gracias a la financiación de la Junta de Andalucía, que pone el 50% a través de los fondos europeos, el 30% lo financiarán las comunidades de regantes y el 20% restante será gracias a un préstamo "a devolver" del Ministerio de Agricultura.