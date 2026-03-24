Sierra Boyera, con un 101,03%, es el único embalse de Córdoba que supera su capacidad total este 24 de marzo

El nivel de los embalses de Córdoba supera este martes 24 de marzo el 87% de su capacidad y sin pronóstico de lluvias significativas esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 87,55% de su capacidad, con un total de 2.892,629 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,59 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 24 de marzo, de acuerdo con la información de la HG: