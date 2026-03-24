DATOS DE LA CHG
Sierra Boyera, con un 101,03%, es el único embalse de Córdoba que supera su capacidad total este 24 de marzo
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este lunes 23 de marzo
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba supera este martes 24 de marzo el 87% de su capacidad y sin pronóstico de lluvias significativas esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 87,55% de su capacidad, con un total de 2.892,629 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,59 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 24 de marzo, de acuerdo con la información de la HG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,11% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,646%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,98%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,16%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,40%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,83%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,94%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,03%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,49%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,53%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,561%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,07% de su capacidad.
- Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo
- Terneros que 'aman' a los robots en la granja del siglo XXI: la transformación de una explotación lechera de Pozoblanco
- Antonio Luque, presidente de Dcoop: 'El mercado del aceite de EEUU no se puede sustituir por ningún otro
- Cae la aceituna pero el aceite no se mueve
- Aceites de Carcabuey y Baena se alzan con los primeros premios del 19º Concurso de AOVE de la Diputación de Córdoba
- Dos aceites de la Subbética ganan el Premio Mezquita al mejor AOVE en la edición de 2026
- Los pantanos cordobeses ganan casi 65 hectómetros en marzo tras las lluvias
- Dimiten cinco miembros del comité ejecutivo de Asaja por discrepancias con la presidencia