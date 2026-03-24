Premios
Bodegas La Aurora, de Montilla, triunfa en VinEspaña con los máximos reconocimientos del jurado
El Pedro Ximénez Amanecer es distinguido como mejor vino en la categoría de Uvas Pasificadas, mientras el Oloroso Amanecer y el Fino Campito reciben también el Gran Oro en sus categorías
Bodegas La Aurora, con sede en Montilla, ha triunfado en la última edición del Concurso Nacional de Vinos VinEspaña 2026, celebrado en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, donde su Pedro Ximénez Amanecer fue distinguido como mejor vino en su categoría.
El certamen, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Enología, reunió en esta octava edición más de 1.200 muestras procedentes de toda la península, que fueron evaluadas por un jurado compuesto fundamentalmente por enólogos designados por las distintas asociaciones autonómicas. Considerado uno de los concursos de mayor prestigio del panorama nacional, VinEspaña ha experimentado un crecimiento constante tanto en la calidad como en la cantidad de vinos participantes.
En ese contexto, Bodegas La Aurora volvió a situarse entre las referencias destacadas del certamen, logrando un total de tres grandes oros y dos oros. El reconocimiento más relevante fue para su Pedro Ximénez Amanecer, que fue elegido mejor vino en la categoría de Uvas Pasificadas, obteniendo además la máxima distinción del concurso, el Gran Oro.
Vinos singulares de calidad
Además, el jurado concedió el Gran Oro a otros dos vinos de la cooperativa montillana: el Oloroso Amanecer y el Fino Amanecer, consolidando así la presencia de la bodega en distintas categorías. Por otro lado, el Amontillado Amanecer y el Pedro Ximénez Campito fueron distinguidos con la medalla de Oro.
En ese sentido, fuentes de la Cooperativa La Aurora han señalado que "estos premios ponen en valor la dedicación constante de todo el equipo que compone Bodegas La Aurora en elaborar vinos singulares y de una calidad diferenciada". Asimismo, han manifestado su agradecimiento al conjunto de personas vinculadas al proyecto: "socios, trabajadores, clientes y consejo rector por conseguir méritos tan importantes como este". De igual modo, desde la entidad han querido reconocer el papel de la organización del certamen y del jurado.
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