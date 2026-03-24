Asaja pide que se derogue o modifique el decreto de la ZEPA del Alto Guadiato

Casi dos décadas después de que entrara en vigor la declaración de la ZEPA del Alto Guadiato, Asaja Córdoba ha pedido que "se derogue o, en su defecto, se modifique sustancialmente" el decreto, por considerar que las limitaciones que conlleva "imposibilitan poder llevar a cabo las necesarias inversiones en las explotaciones para lograr la rentabilidad de las mismas", lo que ha agravado la crisis en la zona.

Asaja lamenta en un comunicado que agricultores y ganaderos de la comarca del Guadiato afectados por la ZEPA ven cómo "explotaciones de comarcas limítrofes han podido modernizarse, transformarse y ganar en competitividad y rentabilidad, mientras esta zona del norte de la provincia de Córdoba "está sufriendo un grave estancamiento social y económico" que se agrava año tras año.

Sin acceso a las ayudas de modernización e incorporación de jóvenes

Todas estas limitaciones, añade la organización agraria, "impiden acogerse a las ayudas de modernización y a las ayudas de incorporación de jóvenes al no cumplir los requisitos de esas convocatorias que requieren mejorar y crear empleo en sus explotaciones". Y a ello se suma que "las ayudas que se prometieron" cuando se declaró esta zona de protección "nunca han llegado o han sido un absoluto fracaso".

Asaja destaca que no puede olvidarse que, "si hay una ZEPA o existen otras protecciones especiales en estas comarcas, se debe al trabajo realizado durante años por los agricultores y ganaderos. Sin ellos, no existirían esas zonas. Y si se abandonan por falta de rentabilidad, desaparecerán a corto o medio plazo las características de las zonas protegidas".

Por ello, la patronal agraria considera "tremendamente injusto que, a quienes han hecho posible que exista una zona de protección, se les penalice tan brutalmente condenándolos al abandono de sus explotaciones y de sus pueblos, lo que conllevará en pocos años a que deje de existir la zona de protección por el abandono de los cultivos".