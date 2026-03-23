Asaja Córdoba ve insuficientes las medidas del Gobierno ante la crisis energética en el sector agrario

La organización Asaja Córdoba ha calificado de insuficientes las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis energética en el sector agrario, al entender que su alcance es limitado y que no responde al problema de fondo que arrastran muchas explotaciones por el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad.

Según ha informado la propia organización agraria en una nota de prensa, tras analizar las disposiciones publicadas el pasado sábado en el BOE, las iniciativas planteadas solo podrían tener un efecto real si la situación internacional se resuelve a corto plazo. De lo contrario, Asaja considera que su impacto será “claramente limitado” ante una crisis que define como estructural.

La organización insiste en que agricultores y ganaderos llevan tiempo soportando una presión creciente sobre sus cuentas y recuerda que la actual coyuntura energética se suma a un escenario previo ya marcado por los bajos precios en origen y el encarecimiento de los insumos.

Ayuda al gasóleo y apoyo a fertilizantes

Entre las medidas recogidas, Asaja destaca en primer lugar la ayuda al gasóleo agrícola, fijada en 20 céntimos por litro consumido. El cálculo se realizará tomando como referencia el consumo anual declarado en 2025 a través de la solicitud de devolución del impuesto de hidrocarburos, que deberá presentarse a partir del 1 de abril.

El periodo subvencionable abarca desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio. Para determinar la cuantía, se establecerá un consumo medio diario a partir del total anual, que se multiplicará por los días comprendidos dentro de ese plazo y por el importe de la ayuda.

La segunda línea de apoyo afecta a los fertilizantes, con ayudas directas de 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, con un máximo de 300 hectáreas por explotación.

Asaja señala que podrán acogerse tanto perceptores como no perceptores de la PAC, siempre que las explotaciones estuvieran registradas antes del 30 de mayo de 2025. Este requisito, subraya la organización, deja fuera por ahora a quienes se hayan incorporado con posterioridad, una cuestión que considera pendiente de aclaración.

Créditos ICO y más endeudamiento para el sector

El paquete aprobado se completa con una línea de 300 millones de euros en financiación a través de créditos ICO avalados por el Estado. Aunque Asaja reconoce que esta fórmula puede facilitar liquidez a corto plazo, advierte de que también supone incrementar el endeudamiento de un sector que ya soporta una fuerte carga económica.

Desde la organización agraria se insiste en que este tipo de herramientas puede aliviar tensiones puntuales, pero no garantiza la viabilidad futura de muchas explotaciones, especialmente en un contexto de costes disparados y márgenes cada vez más estrechos.

Asaja pide soluciones de fondo para el campo

La entidad resume su posición con una idea clara: “Estas medidas pueden ayudar puntualmente, pero no resuelven el problema real. El campo necesita medidas estructurales que garanticen su viabilidad”.

Asaja recuerda además que este malestar de fondo fue una de las causas que llevó a miles de agricultores y ganaderos a movilizarse a comienzos de 2024, y sostiene que la actual crisis energética no es más que un agravante de un problema que viene de lejos.

Con este posicionamiento, la organización agraria vuelve a poner el foco sobre la situación del campo cordobés y andaluz, reclamando respuestas más profundas y duraderas para un sector que considera estratégico, pero que sigue viendo cómo las ayudas coyunturales no alcanzan, a su juicio, para frenar el deterioro de su rentabilidad.