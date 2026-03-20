El IAS-CSIC de Córdoba desarrolla un dispositivo pionero para medir el agua que consumen los cultivos en tiempo real

Cada gota cuenta en un campo cada vez más presionado por la sequía. El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), con sede en Córdoba, ha puesto en valor su trabajo investigador en torno a la optimización del riego y el uso eficiente del agua en la agricultura, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo.

Según ha informado el propio IAS-CSIC en una nota de prensa, el centro desarrolla varias líneas de investigación orientadas a mejorar la gestión de los recursos hídricos en un contexto de creciente presión sobre el regadío y de mayor vulnerabilidad frente a las sequías derivadas del cambio climático.

El instituto recuerda que la agricultura de regadío en España opera actualmente al límite de sus recursos de agua dulce, una situación especialmente delicada en el caso de los cultivos arbóreos, donde la escasez hídrica no solo compromete la cosecha de una campaña, sino también inversiones a largo plazo y la estabilidad del mercado.

En este contexto, una de las estrategias con mayor potencial es el Riego Deficitario Controlado (RDC), que consiste en reducir el aporte de agua en las fases menos sensibles del crecimiento del árbol. Sin embargo, los investigadores advierten de que su aplicación exige un conocimiento muy preciso del consumo real de agua por parte del cultivo, algo que hasta ahora solo estaba al alcance del ámbito científico por la complejidad y el coste de los sistemas de medición.

Un dispositivo para medir en tiempo real el agua que consume el cultivo

Con el objetivo de superar esa barrera tecnológica, los investigadores Francisco Villalobos (UCO e IAS-CSIC) y Luca Testi (IAS-CSIC) trabajan en el desarrollo de un dispositivo pionero dentro del proyecto PID2023‐153178OB‐I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La meta es que explotaciones agrícolas convencionales puedan medir, y no solo estimar, la evapotranspiración real de sus huertos en tiempo real. Según explica Luca Testi, esta capacidad estaba hasta ahora reservada a científicos que trabajan con equipos “extremadamente costosos y complejos”, como los sistemas de covariancia de torbellinos.

El nuevo dispositivo se basa en un método micrometeorológico innovador descubierto por Henk de Bruin, de la Universidad de Wageningen, y por el propio Francisco Villalobos. Su aplicación práctica ha sido posible gracias a la aparición reciente de sensores de humedad del aire de alta velocidad y estado sólido.

Desde el IAS-CSIC destacan que los prototipos electrónicos actuales, integrados con sensores de bajo coste, ya están superando con éxito las fases de prueba. El objetivo final es poner a disposición del sector un sistema de control de riego asequible, manejable y preciso, que permita una gestión del agua más segura y sostenible.

Doñana, frutos rojos y un gemelo digital para regar mejor

La investigación del IAS-CSIC no se limita a los cultivos leñosos. El investigador David Lozano trabaja actualmente en el proyecto SOSBerries, desarrollado en el marco del Plan Sequía, con resultados relevantes para la mejora de la gestión del agua en el cultivo de frutos rojos en el entorno de Doñana, uno de los espacios de mayor valor ambiental de Europa.

Este proyecto se desarrolla en condiciones reales de producción y persigue un objetivo claro: ayudar al sector a regar con más precisión y con un mejor conocimiento del comportamiento del cultivo. Uno de sus principales avances ha sido el despliegue de una infraestructura de seguimiento en campo basada en sensorización IoT, capaz de registrar de forma continua datos clave del sistema suelo-cultivo-atmósfera-red de riego.

Olivar superintensivo en seto. / CÓRDOBA

A partir de esa información, el proyecto está desarrollando un Gemelo Digital del sistema de producción, una representación virtual del cultivo que integra datos reales, modelos y reglas de funcionamiento para estimar las necesidades de riego y mejorar su programación.

David Lozano subraya que el proyecto avanza hacia una agricultura más eficiente, en la que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta práctica para “usar mejor cada gota de agua”. El IAS-CSIC considera que esta experiencia se ha convertido en un ejemplo pionero de innovación aplicada en una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y estratégico para la agricultura andaluza.

Nueva línea de trabajo con el pistacho en el Valle del Guadalquivir

Junto a estas líneas de investigación, el centro cordobés abrirá además una nueva vía de estudio centrada en el pistacho, un cultivo de alta rentabilidad que está ganando presencia en el Valle del Guadalquivir.

El proyecto Gropian, financiado por la Junta de Andalucía, analizará durante tres años las necesidades hídricas de una plantación de pistacho en desarrollo en esta zona. En esta investigación participan Luca Testi, Victoria González, Francisco Orgaz y Pablo Zarco, todos ellos miembros del Departamento de Agronomía del instituto.

La investigación se desarrollará en colaboración con la finca cordobesa Cortijo La Reina y se centrará en la caracterización agronómica de estas plantaciones durante su fase de formación, un periodo clave para asegurar su correcto desarrollo y una pronta entrada en producción.

Con estas iniciativas, el IAS-CSIC de Córdoba refuerza su papel como referente en investigación aplicada al riego sostenible y a la adaptación del campo a los desafíos climáticos. En una tierra donde el agua marca buena parte del presente y del futuro agrícola, la tecnología y el conocimiento vuelven a situarse como herramientas decisivas para sostener el campo sin malgastar un recurso cada vez más escaso.