Feria
La Feria del Queso de Hinojosa del Duque reúne a más de 40 empresas queseras y ofrece degustaciones y ventas hasta el domingo
Durante todo el fin de semana habrá catas, experiencias sensoriales, concursos y maridajes, además de degustaciones de platos elaborados con quesos andaluces frente a versiones con otros extranjeros
La cuarta Feria del Queso de Hinojosa del Duque reúne hasta el domingo a más de 40 empresas queseras del país que se aproximan al centenar de variedades que ofrecen a los visitantes que visiten el pabellón El Pilar.
Como ha destacado el alcalde, Matías González, hay expositores llegados de Guipúzcoa, Asturias, Castellón, Islas Baleares, León, Galicia, Ciudad Real, Toledo, de distintas provincias andaluzas, Cáceres o Badajoz, "pero dando especial relevancia a las queserías de la comarca que han adquirido un prestigio y una producción de excelencia que les ha merecido premios y reconocimientos".
Todas las empresas presentes ofrecen degustaciones a los visitantes y ponen a la venta sus productos, además con promociones especiales.
El concejal de Desarrollo Económico, Agustín Romera, ha señalado que durante estos tres días "Hinojosa y su pabellón El Pilar es el paraíso para los amantes del queso y prueba de ello es el aroma que tenemos nada más acceder a las instalaciones".
El concejal apuntaba que el objetivo es "apoyar incondicionalmente a un sector fundamental para la economía de territorios como el nuestro y servir de escaparate para que esas empresas muestras sus producciones", a la vez que subraya que en la feria se hace visibles "a las empresas de Los Pedroches que vienen tramitando la consecución de una denominación de origen para el producto de la zona".
En la inauguración participaron también el presidente del Iprodeco, Félix Romero, y la presidenta de la Mancomunidad, Celia Valverde.
Degustaciones en la Feria del Queso
Se ha celebrado también una degustación de pasta carbonara, risotto y brioche elaborados con quesos y otros lácteos andaluces, frente a sus versiones con quesos extranjeros, en una iniciativa del Ifapa y del IES Jerez y Caballero.
Hasta el domingo habrá catas, experiencias sensoriales, concurso de tartas de queso, visitas por la localidad, actuaciones y maridaje de quesos y vinos.
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