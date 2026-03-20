La Feria Agroganadera de Pozoblanco se celebrará del 16 al 19 de abril

La 32ª Feria Agroganadera y 22ª Feria Agroalimentaria de Los Pedroches se celebrará del 16 al 19 de abril de 2026 en el recinto ferial de Pozoblanco, según ha confirmado organización de la cita agroganadera.

El evento, uno de los más importantes del sector agroganadero en Andalucía, volverá a reunir a profesionales, empresas y público general en torno a la innovación, la tradición y la calidad del sector primario. Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de exposiciones de ganado, muestras agroalimentarias, actividades comerciales y encuentros profesionales, consolidando a Pozoblanco como un referente del mundo rural.

Además, como antesala a la feria, se celebrarán jornadas técnicas especializadas dirigidas a profesionales del sector, centradas en diferentes temáticos. El encuentro busca este año nuevas vías de estructura y desarrollo para conseguir ser más atractivo y encontrar nuevas vías de negocio y expansión.