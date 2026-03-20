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DATOS DE LA CHG

Los embalses de Córdoba siguen sigue subiendo con el paso de la borrasca Therese: estos son los niveles que marcan este viernes

Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este viernes 20 de marzo

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo.

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba supera este viernes 20 de marzo el 87% de su capacidad y la espera de nuevas lluvias al final de la semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 87,06% de su capacidad, con un total de 2.892,629 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,18 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana este domingo.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 20 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,60% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,97%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,48%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,28%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,32%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,44%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,74%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,48%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,08%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,25%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,09% de su capacidad.

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