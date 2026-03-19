El ministro Óscar López defiende en Córdoba el uso de la IA para "reducir las pérdidas" del olivar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha participado este jueves en el congreso Al-Agrifood celebrado en Córdoba sobre inteligencia artificial (IA) aplicada a la agricultura y la alimentación, en el que han estado más de 300 especialistas de una treintena de países. López ha defendido la importancia de la IA para "reducir las pérdidas que pueda tener el olivar, por ejemplo, frente a una tormenta", además de otros muchos logros con un "uso maravilloso de la IA" que se han debatido en el congreso.

Ingenieros agrónomos o informáticos han puesto sobre la mesa "soluciones que van a mejorar la productividad del campo, que van a evitar o reducir daños", en palabras de López. Con la gestión de datos o las mejoras en ciberseguridad "estamos invirtiendo no ya en el presente, sin en el futuro del país", ha dicho el ministro.

Autoridades presentes en el congreso sobre IA aplicada al campo. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

López ha recordado que "España es la séptima potencia mundial en producción agroalimentaria y también en inteligencia artificial". Por ello, ha añadido, "la suma de ambas fortalezas tiene que multiplicar nuestras posibilidades en el futuro".

El primer congreso internacional AI-Agrifood reunirá hasta este viernes en Córdoba a más de 300 personas con el objetivo de abordar los retos y las oportunidades que plantea la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura y en los sistemas agroalimentarios.

Participantes

Organizado por la Universidad de Córdoba, a través de su Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura, junto con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), el congreso reúne a personal investigador y académico, empresas agrotecnológicas, sector privado, administraciones públicas, organismos internacionales, profesionales del sector agroalimentario, cooperativas, agricultores, estudiantes, emprendedores y perfiles independientes con carácter multidisciplinar e internacional, provenientes de más de 30 países de Europa, América Latina, África y Asia.

El congreso ha sido inaugurado por la directora de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO, Rosa Gallardo; la directora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba, Leire Molinero; la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet; la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.

La importancia del conocimiento

Durante la inauguración del encuentro, el rector de la UCO ha puesto en valor "el sólido ecosistema de conocimiento generado en Córdoba en torno al sector agrario, fruto de décadas de trabajo continuado", así como el carácter puntero e innovador de la institución académica en el ámbito agroalimentario. Además, Torralbo ha subrayado la necesidad de avanzar de forma coordinada y generar sinergias que permitan al ámbito académico y al tejido productivo afrontar con éxito el rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

Por su parte, Rosa Gallardo ha destacado que el congreso, más allá de visibilizar los avances que se están produciendo en un sector estratégico como la inteligencia artificial aplicada al ámbito agrario, tiene como objetivo "impulsar un desarrollo útil y efectivo de estas tecnologías", ya que, tal y como ha señalado, "la IA solo podrá desplegar todo su potencial si somos capaces de construir sistemas de innovación sólidos y bien articulados.

Además de la presencia de números especialistas de carácter internacional, el evento, que se celebra en el Campus Córdoba, ubicado en el antiguo edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la UCO, cuenta con la partición de dos de los ministros españoles del ramo: el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.