La Feria de la Planta del Olivo de Castro del Río muestra los avances en los viveros

Castro del Río ha abierto este jueves la primera edición de su Feria de la Planta del Olivo, que estará hasta este viernes en la Plaza de los Artesanos de la localidad para mostrar los avances del sector viverístico. En torno a un centenar de personas han participado en la inauguración en el teatro de la localidad, incluyendo autoridades locales y provinciales, entre ellas el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta, y la delegada de Hacienda y teniente de alcalde de Castro del Río, Ana Rosa Ruz, con el regidor, Julio Criado.

Se trata de un evento único en la provincia puesto que se centra en los viveros de plantones de olivos, un sector poco conocido para el público en general en el mundo del aceite de oliva. Los viveros, abundantes en Castro del Río (cuenta con unas 80 empresas, según la Diputación de Córdoba), aportan los árboles necesarios sobre todo para las nuevas plantaciones con métodos intensivos o superintensivos. Es la primera edición de una feria con carácter profesional que tiene "vocación de continuidad", en palabras de Ana Rosa Ruz.

Castro es un referente en viveros de olivo

Ruz ha explicado que "llevamos trabajando más de un año con los empresarios y el Ayuntamiento de Castro del Rïo para darle forma al evento", ya que Castro del Río "es un referente en viveros de olivo desde hace muchos años".

Este evento estratégico nace bajo el impulso de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y la asociación de empresarios Auteca, con el objetivo de profesionalizar y visibilizar una industria que es el motor económico del corazón de Andalucía. Este viernes se celebra la última jornada con la participación de profesionales.