Córdoba, escenario de debate sobre transición agroalimentaria: la UCO impulsa modelos más sostenibles

La Universidad de Córdoba (UCO) acoge hasta el próximo viernes la reunión anual del grupo de trabajo “Education and training for Agroecology in farming and food systems” del consorcio europeo Agroecology Partnership, una cita que reúne a 30 instituciones de una decena de países vinculadas a la formación, la investigación y la innovación en sistemas agroalimentarios sostenibles.

Según ha informado la propia Universidad de Córdoba, el encuentro inaugura la segunda fase de este proyecto internacional financiado por Horizonte Europa, una iniciativa global que integra a la Comisión Europea y a 111 socios de 31 Estados miembros, países asociados y terceros países durante el periodo 2024-2033.

La reunión congrega en Córdoba a representantes de universidades, centros de investigación y organizaciones europeas e internacionales, con el objetivo de compartir avances y reforzar la colaboración entre instituciones en un ámbito considerado estratégico tanto para la UCO como para Andalucía, una de las principales regiones agrícolas de Europa.

Formación, redes y relevo generacional en el campo

El encuentro está coordinado por Alexander Wezel (ISARA, Francia) y Paola Migliorini (UNISG, Italia), y aborda cuestiones como la educación y formación en agroecología, la creación de redes académicas y profesionales, el diseño de currículos interdisciplinares y transdisciplinares y nuevas formas de aprendizaje compartido entre personal investigador, profesorado, agricultores, asesores y otros actores del ecosistema agroalimentario.

Durante la bienvenida institucional, el director general de Investigación de la Universidad de Córdoba, Feliciano Priego, subrayó que “la agroecología es un ámbito estratégico para nuestra universidad y nuestra región” y defendió que la investigación, la innovación y la cooperación internacional son herramientas esenciales para avanzar hacia sistemas alimentarios “más sostenibles y resilientes”.

La cita servirá además para poner sobre la mesa algunos de los grandes debates del sector, como la necesidad de fortalecer la formación agraria con enfoque agroecológico, consolidar programas académicos específicos, desarrollar metodologías de aprendizaje orientadas a la acción y promover una cultura agroecológica entre las nuevas generaciones.

Córdoba, escenario de una transición agroalimentaria

La agenda incluye también un taller sobre perspectivas de futuro para definir líneas de acción de cara a 2026 y 2027, así como varias visitas para conocer la ciudad y experiencias ligadas a la agroecología y a la construcción de sistemas alimentarios más justos y sostenibles.

Entre los países representados en esta reunión figuran España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suiza, Grecia y Kenia, una participación que refleja la dimensión internacional del encuentro y el interés compartido por avanzar hacia modelos de formación e innovación alineados con la transición agroecológica.

El profesor de la UCO David Gallar, director del Máster de Agroecología y coordinador de la Universidad de Córdoba en este proyecto, defendió que en la actualidad se necesita “un cambio radical” para que quienes producen alimentos puedan vivir mejor y para que haya más gente joven formada en este ámbito. En ese sentido, apostó por apoyar a las pequeñas y medianas producciones locales que cuidan el territorio y ofrecen alimentos de calidad con precios justos.

El papel del ISEC en la investigación agroecológica

La participación de la Universidad de Córdoba en esta iniciativa se articula a través del grupo de investigación del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC), perteneciente al área de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía, Traducción e Interpretación.

El ISEC, fundado hace 30 años, desarrolla una labor docente e investigadora en agroecología desde una perspectiva interdisciplinar. Su actividad se canaliza a través del Máster en Agroecología, de su línea de investigación en Agroecología, Soberanía Alimentaria y Bienes Comunes dentro del programa de doctorado Recursos Naturales y Gestión Sostenible, y de distintos proyectos de investigación a escala local, estatal e internacional.

La celebración de esta reunión en Córdoba refuerza el papel de la UCO como institución comprometida con la cooperación internacional, la investigación y la promoción de modelos agroalimentarios más sostenibles. En una provincia y una comunidad con un fuerte peso agrario, este tipo de encuentros sitúan además a la universidad en el centro de un debate clave para el futuro del territorio: cómo producir alimentos de forma más justa, más resiliente y más conectada con las necesidades del campo y de la sociedad.