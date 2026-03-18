Los embalses de Córdoba, llenos tras las lluvias de este invierno: este es el nivel de los pantanos este miércoles

El nivel de los embalses de Córdoba roza este miércoles 18 de marzo el 87% de su capacidad y la espera de nuevas lluvias al final de la semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 86,85% de su capacidad, con un total de 2.885,552 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,02 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 18 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG: