Agricultura
Los olivareros de Lucena compensarán con ayudas estatales unas pérdidas estimadas en el 25% de la cosecha
El Gobierno destinará ayudas directas de hasta 25.000 euros a los agricultores lucentinos, afectados por las pérdidas en la cosecha de aceituna, según ha anunciado la subdelegada en Córdoba
Las estimaciones iniciales vaticinan unas pérdidas aproximadas de hasta el 25% en las cosechas de los agricultores de Lucena en la actual campaña de recolección de la aceituna, originadas por el tren de borrascas de enero y febrero.
Este sector, y así lo pormenorizaba la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, en sendas reuniones mantenidas este martes con las cooperativas locales, accederá a ayudas directas e individuales, con la finalidad de compensar estos balances negativos, de hasta 25.000 euros, aparte de otras subvenciones por daños en producciones.
Durante su intervención en la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Araceli, López resaltó "el efecto importante" del Real Decreto-ley 5/2026, con medidas extraordinarias para agricultores y ganaderos, con la finalidad de "continuar la actividad económica" en este segmento esencial "de la mejor manera posible".
Incremento del sistema de seguros agrarios
Otras líneas contemplan el incremento del sistema de seguros, con una subvención máxima del 70% del coste de la prima; o el aval, por parte del ministerio de Agricultura, del 100% de los préstamos solicitados, aparte de afrontar el 15% de estas operaciones financieras.
De igual modo, aludió a la bajada del número mínimo de peonadas, desde 35 a sólo 5 jornadas, para incorporarse al subsidio agrario; aparte de la inversión del Gobierno central en el conjunto de la comunidad autónoma de una partida inicial de 600 millones para intervenir en caminos de uso público con utilidad agrícola, de titularidad municipal o provincial.
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