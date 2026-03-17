DATOS DE LA CHG
Tres embalses rozan su máxima capacidad y uno la supera: así están los pantanos de Córdoba este martes
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este lunes 16 de marzo
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba roza este martes 17 de marzo el 87% de su capacidad y la espera de nuevas lluvias al final de la semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 86,74% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 84,94 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 17 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,14% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,27%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,17%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,67%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,25%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,39%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,17%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,71%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,49%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,96%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,04%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,26% de su capacidad.
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