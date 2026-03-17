El Congreso Nacional de ganadería extensiva volverá a Córdoba para debatir sobre los retos del sector en 2026

La Diputación de Córdoba volverá a convertirse en escenario de reflexión y debate sobre los retos presentes y futuros de la ganadería extensiva, gracias a la celebración del 3º Congreso Nacional, encuentro que tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo y que se desarrollará bajo el lema de "Cuidando el territorio, construyendo futuro".

El programa de este año 2026 se articula en torno a cuatro mesas redondas que abordan los principales retos y oportunidades del sector ganadero extensivo desde una perspectiva económica, social, ambiental y territorial, siempre con la mirada puesta en que este año ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

La Finca de Felipe ha acogido durante la mañana de este martes la presentación de este foro, acto que ha contado con la participación del delegado de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, Félix Romero; el delegado provincial de Agricultura, Francisco Acosta; el responsable de Sostenibilidad de la Junta en Córdoba, Rafael Martínez; y el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo, Felipe Molina.

Romero ha hecho hincapié en que “la elección de Córdoba como sede de este foro responde a una trayectoria consolidada que ha situado a la provincia como un territorio de referencia en el ámbito de la ganadera extensiva a nivel nacional. Así, la celebración de este Congreso responde a una realidad productiva, territorial y ambiental de primer orden”.

Nuestra provincia, ha continuado, “cuenta con un modelo ganadero singular, en el que más del 80 % de la actividad se desarrolla bajo sistemas extensivos, con una especial concentración en el norte provincial y, de manera destacada, en la comarca de Los Pedroches. Este modelo no solo define el uso del territorio, sino que constituye una seña de identidad económica y cultural profundamente arraigada”.

No obstante, ha apostillado, “el sector afronta importantes retos que deben ser abordados, como la rentabilidad. Por ello, este Congreso se consolida como una herramienta imprescindible para visibilizar su valor estratégico, promover el intercambio de conocimiento, reforzar alianzas público-privadas y avanzar hacia modelos de desarrollo rural más justos y sostenibles situando a la ganadería extensiva como eje vertebrador del futuro del territorio”.

Romero, Acosta y Martínez, en la Finca de Felipe este martes. / CÓRDOBA

Finalmente, Felipe Molina, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo, ha evidenciado el éxito de este foro en sus ediciones anteriores, “tanto en términos de convocatoria como de calidad y diversidad de contenidos. Estos encuentros han reunido a ganaderos y ganaderas, cooperativas, organizaciones profesionales, representantes institucionales, expertos técnicos, investigadores y agentes del territorio”.

Según Molina, “en esta ocasión, los objetivos se centran en reforzar el reconocimiento de la ganadería extensiva como modelo productivo estratégico; visibilizar el papel de los pastores y pastoras como agentes clave en la gestión del territorio; generar un espacio de diálogo entre administraciones públicas y sector o impulsar modelos cooperativos y fórmulas de economía social”.