Asaja Córdoba califica de “excepcional” la última montanera pese a las pérdidas de bellota por las lluvias

La montanera deja este año en Córdoba un sabor muy positivo, aunque no exento de contratiempos de última hora. Asaja Córdoba ha realizado un balance “excepcional” de la campaña, marcada por una abundante producción de bellota y una alimentación óptima para el ganado, si bien las intensas lluvias de las últimas semanas han provocado pérdidas en la recta final.

Según ha informado la propia organización agraria en una nota de prensa, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha subrayado que hacía tiempo que no se registraba una montanera con tanta bellota en la provincia, una circunstancia que ha favorecido el desarrollo del cerdo ibérico en las dehesas cordobesas, explica Asaja en una nota de prensa.

“Hacía tiempo que no teníamos una montanera con tantas bellotas, lo que ha permitido una alimentación óptima del ganado y unos resultados muy satisfactorios en campo”, ha señalado Adell. Sin embargo, el responsable agrario ha lamentado que el reciente tren de borrascas haya echado a perder parte de esa producción, hasta el punto de frustrar un posible excedente para animales del próximo ciclo.

La organización explica que esa pérdida de bellota no solo ha reducido la disponibilidad de alimento en el tramo final de la campaña, sino que ha afectado también al funcionamiento habitual de las explotaciones ganaderas.

Las lluvias complican la actividad en las dehesas

El temporal de las últimas semanas ha dejado consecuencias directas en el día a día del sector. Desde Asaja Córdoba se apunta a dificultades de acceso a las explotaciones, deterioro de caminos y retrasos en la salida de animales hacia los mataderos.

“El mal clima ha alterado el ritmo habitual en las últimas semanas, dificultando el acceso a las explotaciones, afectando a los caminos y provocando retrasos en los envíos de animales a matadero”, ha explicado Fernando Adell, quien ha precisado que en algunos casos incluso se ha interrumpido la carga de los animales en camiones.

Pese a estas incidencias, la organización insiste en que la calidad final del producto no se ha resentido. Muy al contrario, el balance de la campaña en términos de resultado ganadero sigue siendo muy favorable.

Una añada de gran calidad para el ibérico cordobés

Desde Asaja Córdoba aseguran que los cerdos ibéricos criados en esta montanera presentan una calidad excelente, lo que permite hablar de una campaña sobresaliente para el sector en la provincia.

“Podemos afirmar que la calidad de los cerdos ha sido excelente. Estamos ante una añada extraordinaria y las piezas ibéricas que salgan de esta montanera serán de una calidad superior”, ha afirmado el presidente de la organización.

El buen comportamiento general de la campaña refuerza el valor de la dehesa y del sistema tradicional de aprovechamiento de la bellota, uno de los grandes pilares del ibérico andaluz y de buena parte de la economía rural en zonas ganaderas de la provincia.

La peste porcina africana sigue preocupando al sector

Más allá del efecto de las lluvias, Asaja Córdoba recuerda que el sector sigue pendiente de otra amenaza de fondo: la peste porcina africana. Adell ha advertido de que continúa siendo una preocupación para el ibérico andaluz, aunque ha destacado la eficacia de las medidas preventivas adoptadas en las explotaciones.

En este sentido, ha defendido que los protocolos de bioseguridad implantados están funcionando y están permitiendo proteger al sector frente a este riesgo sanitario.

Con este balance, Asaja Córdoba pone en valor el esfuerzo de los productores en una campaña condicionada por el mal tiempo, pero que deja una conclusión clara: la provincia ha vivido una montanera de gran nivel, con una calidad excepcional para el ibérico y con el reto de seguir protegiendo un sistema ganadero clave para el medio rural cordobés.