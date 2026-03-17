Dos aceites de la Subbética ganan el premio Mezquita al mejor AOVE en la edición de 2026

Dos cooperativas cordobesas de la Subbética han obtenido ex aequo el premio al mejor aceite de oliva virgen extra del concurso Ibérico de AOVE Premios Mezquita en su edición correspondiente al año 2026, organizado por el Aula del Vino y la Academia del Vino de Córdoba.

Este concurso valora los aceites mediante catas sensoriales realizadas por expertos, que probaron las marcas a ciegas a primeros de este mes. Después, se otorgan valoraciones que alcanzan hasta un máximo de 100 puntos distribuidos en diferentes rangos. A partir de 95 puntos se alcanza la máxima distinción, el premio Gran Mezquita.

Oleobrácana es la marca de AOVE con la que la cooperativa Nuestra Señora del Carmen de Almedinilla ha obtenido 98,5 puntos, un baremo que comparte solo con Hadrianus, de la empresa Trujillo Castellón con sede en Rute. Ningún otro aceite del certamen de los Premios Mezquita ha alcanzado la misma valoración.

Premios Oro, Plata y Bronce

Otras 22 marcas han superado los 95 puntos, lo que les permite entrar en la categoría Gran Mezquita. Además de las dos empresas ya mencionadas, hay otros cinco aceites cordobeses con ese reconocimiento. Son Parqueoliva Serie Oro y Rincón de la Subbética, ambos de Almazaras de la Subbética, en Carcabuey; El Empiedro de la cooperativa La Purísima de Priego de Córdoba; Armónico Supremo de Aceite Armónico, en Puente Genil; y Virgen de la Torre de la cooperativa anónima, en La Victoria.

Además, 71 sellos de aceite de oliva de numerosas procedencias han obtenido el premio Oro, a partir de 88 puntos; 64 marcas con la medalla de Plata (desde 83 puntos en adelante); y con el premio Bronce han sido seleccionadas otras 50 marcas.

Más de dos centenares de muestras

Este año se han catado 223 muestras de aceites de España y Portugal a cargo de expertos catadores de España, Portugal e Italia. Unos 30 catadores probaron las muestras de aceite presentadas al 13º Concurso Ibérico de Aceites de Oliva Virgen Extra Premios Mezquita. Más del 90% de los sellos presentados al concurso han recibido algún reconocimiento en cualquier de las categorías, lo que muestra la calidad de los productos analizados.

Este certamen gastronómico está promovido por el Aula del Vino de Córdoba, que dirige Manuel M. López Alejandre, y organizado por la Academia del Vino de Córdoba en colaboración con el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba. La cata se ha celebrado en las instalaciones del Círculo de la Amistad.

A partir de 2014 se vienen celebrando los Premios Mezquita de aceites de oliva virgen extra. El sector oleícola confió desde el principio en este concurso, que pronto se situó en altas cotas de participación hasta superar más de 200 referencias en este año. Ayuntamiento y Diputación de Córdoba han sido los principales patrocinadores del certamen.