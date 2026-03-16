Los pantanos cordobeses ganan casi 65 hectómetros en marzo tras las lluvias

Los embalses cordobeses siguen recabando agua una vez pasados los temporales, aunque no lo hacen con la misma intensidad que en enero y febrero. La propia dinámica hídrica hace que los pantanos se sigan llenando semanas después de las lluvias, gracias a las aportaciones de las escorrentías o los cauces fluviales.

Actualmente, de acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las presas de la provincia de Córdoba almacenan 2.857,289 hectómetros cúbicos, mientras que el día 1 de este mismo mes eran 2.783,200. La ganancia en apenas dos semanas ha sido por tanto cercana a los 65 hectómetros cúbicos.

Si se compara el volumen actual con el que había el primer día del año se comprende mejor la importancia de las lluvias del invierno. El 1 de enero los pantanos cordobeses tenían 1.611,414 hectómetros cúbicos, con un porcentaje sobre su reserva máxima del 48,5%. Hoy están al 86%, aunque la situación no es la misma en todos los embalses.

El embalse de Iznájar

Un claro ejemplo de ello es el pantano de Iznájar, que por su enorme tamaño necesita mucho tiempo de lluvias continuas para llenarse a partir de escorrentías, arroyos y sobre todo del río Genil, sobre el que se asienta. Pues bien, el 1 de enero este embalse de la zona Sur de Córdoba tenía algo más de 215 hectómetros cúbicos, que aun siendo una cantidad respetable (superior por ejemplo a la que tiene el embalse del Guadalmellato) suponía tan sólo un 23% del total.

Vista del pantano de Iznájar, hace unos días. / A. J. González

El pantano de Iznájar se ha llenado con las lluvias hasta tres cuartas partes de su capacidad máxima. Tiene ahora 687 hectómetros cúbicos, más del triple que hace un par de meses. En términos relativos, ningún otro pantano ha recuperado tanta agua en tan poco tiempo.

La CHG espera aprobar una dotación completa para los regadíos

Otros pantanos diseñados sobre todo pensando en los regadíos se encuentran en una situación excelente. Es el caso del Bembézar, que se encuentra casi lleno tras los temporales y alberga 315 hectómetros cúbicos. La Breña II, el segundo pantano más grande de la provincia, tiene 823 hectómetros y roza el 80% de su capacidad máxima.

Los agricultores, optimistas de cara a la próxima campaña del regadío

La situación de los embalses cordobeses permite a los agricultores ser optimistas de cara a la próxima campaña del regadío. La directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Nuria Jiménez, aseguró en una entrevista reciente con Diario CÓRDOBA que se espera una campaña normal, con una dotación de agua completa para los regadíos. Durante la pasada sequía se llegó a reducir la cantidad disponible para los cultivos hasta en un 90%.

La comisión de desembalse del organismo de cuenca se reunirá probablemente pasada la Semana Santa, según han indicado a este medio fuentes del sector. Será allí donde se decida cuánta agua se dispone para los regantes.

Habitualmente se celebran otras dos comisiones de seguimiento, una mediada la primavera para evaluar las lluvias de la temporada y otra al final del verano, cuando suele terminar la campaña de regadío. Los agricultores llevan tiempo demandando que las dotaciones se extiendan durante todo el año y no solo para el verano, algo que la CHG no considera factible.